심평원, 개인정보 보호 '철벽'… 정부 평가 18년 연속 S등급 달성

AI 핵심 요약beta
- 심평원이 28일 개인정보 보호 평가에서 100점 받아 공공기관 1위를 차지했다.
- 18년 연속 최고등급(S등급)을 달성하며 전 직원 노력으로 인정받았다.
- 홍승권 원장은 국민 신뢰 기관으로 개인정보 보호에 최선을 다하겠다고 강조했다.
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전담 인력 자격증 취득 등 인정
심평원 "경각심 갖고 만전 기해"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강보험심사평가원(심평원)이 정부의 개인정보 보호 평가에서 100점 만점으로 공공기관 1위를 차지하며 18년 연속 최고 등급을 달성했다.
심평원은 28일 '2025년도 개인정보 보호수준 평가'에서 100점을 받아 전체 공공기관 중 1위를 달성해 정부 평가 18년 연속 최고등급(S등급)을 달성했다.
개인정보보호위원회(개인정보위)가 주관하는 개인정보 보호수준 평가는 중앙부처·지자체·공기업 등 1442개 공공기관이 대상이다.
공공기관의 법적 의무사항 이행 여부를 평가하는 40개 정량지표(자체평가 60점)와 기관 및 기관장의 개인정보 보호수준 제고를 위한 업무 추진 성과를 평가하는 7개 정성지표(심층평가 40점)에 가·감점사항을 종합해 최종 점수를 5개 등급(S·A·B·C·D)으로 구분한다.
심평원은 평가에서 개인정보보호 전담 인력 자격증 취득 등 역량 강화 노력을 인정받았다. 개인정보 교육과 다양한 자체 홍보 활동 등 개인정보 보호 수준을 높이기 위해 전 직원이 함께 참여하고 노력한 점을 높이 평가받았다.
홍승권 심평원장은 "전 국민의 민감한 의료 정보를 대량으로 보유·처리하고 있는 만큼 전 임직원은 항상 개인정보 보호에 대한 경각심을 가지고 모든 업무에 만전을 기하고 있다"며 "국민이 언제나 안심하고 신뢰할 수 있는 기관으로 나아가기 위해 임직원 모두는 개인정보 보호에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com