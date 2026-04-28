주사기 재고량 4774만개…생산량, 전년 대비 32% 증가

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 28일 27일 주사기 재고 4774만개 발표했다.
- 재고는 17일 대비 6.6% 증가하고 생산량은 485만개로 전년比 32.4% 늘었다.
- 매점매석 2차 단속 실시하고 신고센터 통해 위반 엄중 조치한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주사기 재고, 일주일 전 대비 6%↑
"매점매석 인지 시 신고 달라" 당부
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 27일 오후 5시 기준 주사기 당일 총 재고량이 4774만개로 집계됐다. 생산량은 485만개로 전년 생산실적 대비 32.4% 증가했다.
식품의약품안전처는 28일 이같은 내용을 담은 주사기 생산 등 일일 수급 동향을 발표했다.
지난 27일 오후 5시 기준 주사기 당일 총 재고량은 4774만개다. 일주일 전인 지난 17일 오후 5시 기준 4479만개 대비 약 6.6% 늘었다.
지난 27일 오후 5시 기준 생산량은 485만개로 집계됐다. 전년도 생산실적 대비 32.4% 증가한 수준이다. 출고량은 500만개로 나타났다.
식약처는 매점매석 행위 금지 고시 위반이 의심되는 업체를 대상으로 2차 특별단속을 실시하고 있다. 매점매석 불법행위가 적발되는 경우에는 엄중하게 조치할 계획이다. 지난 20일부터 22일까지 시행된 1차 특별단속에서는 주사기 매점매석 금지 고시를 위반한 업체 32곳이 적발된 바 있다.
식약처는 주사기 제조·판매업체가 매점매석행위를 하고 있음을 인지한 자는 '주사기 및 주사침 매점매석행위 신고센터' 또는 'QR(링크)'를 통해 신고해 달라고 당부했다. 신고된 내용에 대해 법 위반 여부를 점검하고 고발 등의 조치할 예정이라고 밝혔다.
식약처는 "주사기 생산 등 일일 수급동향(월~금)을 투명하게 공개할 것"이라며 "관련 부처와 협조해 필수 의료기기가 안정적으로 의료현장 등에 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com