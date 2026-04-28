SK하이닉스, 교환사채 잔여 1327억 조기상환

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 28일 2023년 EB 잔여 물량에 클린업콜을 행사했다.
- 대상은 1327억원 규모로 전체 발행액의 5.9%에 해당한다.
- 부채 1300억원 감소로 재무구조가 개선될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 외화 해외교환사채(EB) 잔여 물량에 대해 조기 상환 권리를 행사하며 재무구조 개선에 나선다.
28일 SK하이닉스는 2023년 발행한 EB 중 남은 물량에 대해 '클린업콜(Clean up Call)'을 행사하기로 했다고 공시했다. 클린업콜은 사채 잔액이 일정 수준 이하로 줄어들 경우 발행사가 이를 조기 상환해 채권 관계를 종료하는 절차다.
이번 대상은 권면 기준 약 1327억원 규모로, 전체 발행액 약 2조2377억원의 5.9% 수준이다. 이미 대부분이 주식으로 전환된 가운데 잔여 물량만 정리하는 수순이다.
투자자들은 보유 사채를 주식으로 교환하거나 현금 상환을 선택할 수 있다. 다만 현재 주가가 교환가액을 크게 웃도는 만큼 주식 전환이 유력하다는 분석이 나온다. 이에 따라 회사 측의 실제 현금 유출 부담은 제한적일 것으로 보인다.
이번 클린업콜로 남아 있던 EB 물량이 모두 소멸되면서 약 1300억원 규모의 부채가 감소할 전망이다. 이에 따라 업계에서는 차입금 비율도 낮아지는 등 재무구조가 개선될 것이라는 기대감이 나온다.
kji01@newspim.com