'울진군수 재선 도전' 손병복 "갈등넘어 하나 된 울진으로 나가야 할 때"

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28일 입장문..."경선 승복은 민주주의 기본…통합으로 나아가야"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 손병복 국민의힘 울진군수 예비후보가 "경선 승복은 민주주의 기본이다"며 "분열이 아닌 통합으로 나아가야 한다"고 강조했다.

'6·3 지방선거' 국민의힘 울진군수 경선에서 탈락한 전찬걸 전 울진군수가 탈당 후 무소속 후보 지지를 선언한 것과 관련해 손 예비후보는 28일 입장문을 내고 "경선 결과에 대한 승복은 민주주의의 기본이며 군민과 당원의 뜻을 존중하는 길"이라고 밝혔다.

'6.3지방선거' 국민의힘 공천 후보로 확정된 손병복 예비후보.[사진=손병복 예비후보]2026.04.28 nulcheon@newspim.com

손 후보는 또 "이번 경선은 모두가 동의한 원칙과 절차에 따라 공정하게 진행된 과정"이라고 밝히고 "그 결과를 존중하는 것이 책임 있는 정치의 출발"이라며 '정치 책임론'을 강조했다.

손 후보는 "그럼에도 경선 결과와 다른 선택이 나온 점은 매우 안타깝게 생각한다"며 유감의 뜻을 밝히고 "정치는 개인의 감정이나 유불리를 떠나 군민의 삶과 지역의 미래를 우선해야 한다"고 덧붙였다.

그러면서 손 후보는 경선 이전에 실시된 여론조사와 관련한 입장도 밝혔다.

손 후보는 "여러 차례 여론조사에서 저 손병복에게 보내주신 군민 여러분의 압도적인 지지에 깊이 감사드리며, 그 민의를 결코 가볍게 여기지 않고 무겁게 새기고 있다"며 "경선 이후 당의 화합과 통합을 위해 노력해왔으며, 지금도 그 원칙에는 변함이 없다. 갈등과 분열은 울진 발전에 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.

손 후보는 "이제는 갈등을 넘어 하나 된 울진으로 나아가야 할 때"라며 거듭 '통합론'을 강조하고 "저를 지지해 주신 분들뿐만 아니라 다른 선택을 하신 분들의 뜻도 겸허히 받아들이겠다"며 포용론을 피력했다.

앞서 국민의힘 경북도당 공천관리위는 지난 20~21일 '울진군수 후보 경선'을 거쳐 22일, 손병복 예비후보를 '울진군수 후보'로 확정, 발표했다.

nulcheon@newspim.com