전재수, 부산 영도 깡깡이마을 방문…깡깡이 어머니 후원회장 위촉

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시장에 출마를 선언한 전재수 더불어민주당 국회의원(부산 북구을)이 28일 오후 부산 영도구에 위치한 깡깡이마을을 방문해 40년 넘게 수리조선업에 평생 종사해 온 '깡깡이 어머니'로 불리는 이복순(73)씨를 후원회장으로 위촉했다.

이번 방문은 생업에 종사하는 부산시민을 직접 만나 현장의 어려움에 공감하고 부산의 발전방안을 모색하기 위해서다.

영도구는 일제 강점기 당시 우리나라 최초의 조선소가 들어섰던 지역으로 부산 조선산업의 시작점과도 같은 곳이다.

전재수 국회의원(왼쪽)이 28일 오후 부산 영도구에 위치한 깡깡이마을을 방문해 이복순씨를 만나 현장에 대한 애로사항을 성취하고 있다. [사진=전재수 의원실] 2026.04.28

'깡깡이'란 선박 표면의 녹과 부착물 등을 망치로 두드려 제거하는 작업을 말한다. 이 때 나는 '깡깡' 망치 소리에서 비롯된 명칭이다.

전 의원은 '깡깡이 어머니'로 불리는 이복순(73)씨를 만나 부산 해양산업의 과거와 현재, 애로사항 등을 청취했다.

이 씨는 "부산의 조선업이 쇠퇴하고 최근 경기도 좋지 않아 일감이 적다"며 "수백 명에 달했던 깡깡이 아줌마도 지금은 절반 넘게 줄었고 외국인 노동자로 채워졌다. 일이 늘었으면 좋겠다"며 애로사항을 토로했다.

이에 전 의원은 "깡깡이 소리는 부산이 살아있다는 소리였다. 바닷바람과 녹 먼지 속에서 고된 일을 버텨내며 자녀를 키우고, 희망을 가지며 살아오신 어머님께 존경과 감사의 마음을 표한다"고 답했다.

이어 "대한민국 조선산업을 이끌었던 부산, 깡깡이 어머니들의 노동이 없었다면 그 시절의 번영 또한 없었을 것"이라며 "정직하고 성실하게 하루하루를 살고 있는 시민들이 꿈꾸는 더 나은 내일, 부산의 새로운 희망을 함께 만들어가자"고 덧붙였다.

전 의원은 "해양수도 부산을 완성하겠다는 꿈을 가지고 부산시장에 나선다. 보통의 일하는 부산시민인 어머님께 저의 후원회장을 맡아주실 것을 간곡히 부탁드린다"라며 "부산을 지탱해 온 손을 꼭 잡고 긴 침체의 터널을 함께 극복해 나가고자 한다"고 요청했다.

이 씨는 후원회장직을 수락하며 "부산의 조선업이 낙후돼 일감이 줄어들었다. 부산 산의 해양산업이 다시 부흥했으면 좋겠다"고 전했다.

한편 전 의원은 민생현장에서 시민들을 직접 만나 다양한 의견을 청취하고 더 나은 부산을 함께 그려보는 자리를 지속적으로 만들 예정이다.

ndh4000@newspim.com