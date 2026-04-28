전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.28 (화)
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

내달부터 정부 문서에서 hwp 제외...한컴 " 수익성 악화 우려 없어"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 28일부터 공공 부문 hwp 파일 첨부를 제한한다.
  • 한컴은 hwpx 전환에 대비해왔고 수익성 악화 없을 것이라 입장 밝혔다.
  • 한컴은 AI 학습 가능한 데이터 추출 기술 확보하고 사업 포트폴리오 재편한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2010년부터 공공 부문 hpwx 문서 저장 지원
한컴 "생태계 확장 긍정적...향후 라이선스 갱신도 기대"

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 다음 달부터 공공 부문에서 hwp 파일 첨부를 제한하기로 한 가운데 한글과컴퓨터(한컴)는 정부 조치가 수익성 악화에 큰 영향을 없을 것이라는 입장이다.

28일 국가인공지능전략위원회에 따르면 행정안전부, 문화체육관광부, 온나라시스템, 공직자 통합메일 등 주요 문서 유통 채널에서 다음달부터 hwp 파일 첨부가 제한된다.

한글과컴퓨터 본사 전경 [사진=한글과컴퓨터]

이는 개방형 포맷인 hwpx와 비교해 기존 hwp가 폐쇄형 구조이기 때문에 인공지능(AI)우 문서를 제대로 읽지 못했기 때문이다. 이외에도 hwp는 모바일 환경에서 확인이 어렵다는 지적이 있어 왔다.

이에 내달 18일부터 중앙정부는 물론 지방자치단체까지 hwpx 기반으로 파일 포맷을 적용한다. 공직자 통합메일의 경우 오는 10월부터 hwp 파일 첨부 제한이 예정돼 있다.

행안부는 한컴과 협의해 기존 hwp 파일들 역시 재작성하거나 수정 저장할 경우 hwpx로 저장되도록 한다는 방침이다.

당장 다음달부터 hwp 포맷이 공공기관 문서에서 첨부 제한이 되지만 한컴은 이전부터 변화에 대비해왔다.

한컴은 지난 2010년부터 개방형 문서 포맷인 hpwx로 저장이 되도록 지원을 해왔고 hwpx 변환기도 무상 배포하며 hwp 퇴출에 대비해왔다.

또한 '한컴 데이터 로더'를 hwp 파일을 hwpx로 변환하는 과정을 거치지 않아도 hwp 파일에서 텍스트와 문서 구조 정보를 추출해내는 기술력도 확보했다.

한컴 관계자는 "개방형 문서 포맷을 사용하게 되면 변환 과정 없이도 곧바로 AI가 학습 가능한 데이터를 추출할 수 있다"며 "정부와 업계에서는 수년 전부터 개방형 문서 포맷 의무화를 주장했고 한컴도 정부, 지자체와 함께 공공문서의 개방형 문서 전환을 꾸준히 추진해왔다"고 설명했다.

공공 문서 포맷의 hwpx 전환이 한컴 솔루션 퇴출이 아니라는 점도 강조했다.

한컴 관계자는 "hwp뿐만 아니라 AI가 없던 시기에 만들어진 문서 포맷에는 기술적인 한계가 있다. 한컴의 솔루션 자체가 대체되는 것은 아니고 공공 문서에서 활용되던 hwp 포맷이 퇴출되는 것"이라며 "앞으로 기계가 학습할 수 있는 '머신 리더블'이 가능한 hwpx 포맷으로 전면 전환될 것"이라고 설명했다.

한컴은 적극적으로 사업 포트폴리오도 재편하고 있다. 그동안 한컴은 설치형 소프트웨어가 매출의 중심이었지만 지난 2021년 김연수 대표가 취임한 이후 달라졌다.

선택과 집중을 통해 AI 에이전트 외에도 클라우드 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업으로 포트폴리오가 재편되고 있는 것이다.

한컴은 설치형 소프트웨어 영역에서 hwpx 전환을 적극 지원하며 사업 방향에서도 AX의 비중을 늘려나간다는 계획이다.

한컴 관계자는 "이번 조치가 당장 한컴의 수익을 위협할 것으로 보지 않고 있다. 오히려 향후 라이선스 갱신 등을 기대해볼 수 있다"라며 "hwpx로의 전환 등의 흐름은 개방형 생태계로 확장이라는 점에서 분명 긍정적"이라고 전했다.

origin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
사진
민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동