한국타이어, 이슬라스 카나리아스 랠리서 '벤투스 Z215·Z210' 성능 입증

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 지난 23~26일 스페인에서 열린 WRC 5라운드 이슬라스 카나리아스 랠리에서 레이싱 타이어 성능을 입증했다.
- 벤투스 Z215와 Z210을 공급해 복합 환경에서 안정적인 주행을 지원했으며 토요타 팀이 우승했다.
- 한국타이어는 2025 시즌부터 WRC 전 클래스에 타이어를 독점 공급하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 국제자동차연맹(FIA) 주관 월드 랠리 챔피언십(WRC) 5라운드 '이슬라스 카나리아스 랠리'에서 레이싱 타이어의 성능을 입증했다.
이번 랠리는 지난 23~26일(현지시간) 스페인 카나리아 제도의 그란 카나리아섬에서 열렸다. 총 18개 스페셜 스테이지, 약 322.61km 구간으로 진행됐으며, WRC 정규 일정에는 지난해에 이어 두 번째 시즌을 치렀다.
한국타이어는 '벤투스 Z215'와 '벤투스 Z210' 두 제품을 공급했다. 빠른 아스팔트 구간과 산악 코스, 짙은 안개, 습윤 노면 등 복합적인 환경에서 고속 주행과 연속 코너 구간에 일관된 그립을 제공하며 안정적인 주행을 지원했다.
경기 결과 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 세바스티앙 오지에가 우승했다. 토요타 팀은 이번 라운드 포디엄을 석권했으며, 드라이버 챔피언십에서는 엘핀 에반스가 101점으로 선두를 유지하고 있다.
한국타이어는 2025 시즌부터 WRC 전 클래스에 레이싱 타이어를 독점 공급하고 있다. 전 세계 70여 개 이상의 모터스포츠 대회에서 확보한 주행 데이터는 '벤투스' 브랜드의 경쟁력 강화에 활용되고 있다.
y2kid@newspim.com