미래에셋자산운용 코어테크펀드 순자산 2조원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 28일 미래에셋코어테크펀드 순자산 2조원 돌파를 밝혔다.
- 지난 12월 1조원 달성 후 4개월 만이며, 최근 일주일 1590억원 유입됐다.
- 1년 수익률 262.8%로 코스피 대비 103%포인트 초과, 메가펀드 1위다.
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최근 1년 수익률 메가펀드 중 1위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용의 '미래에셋코어테크펀드'가 순자산 2조원을 넘어섰다.
28일 미래에셋자산운용은 인공지능(AI), 반도체, 2차전지 등 국내 IT 산업 핵심 업종에 투자하는 미래에셋코어테크펀드의 순자산이 2조원을 돌파했다고 밝혔다. 지난해 12월 순자산 1조원을 달성한 지 약 4개월 만이다.
한국펀드파트너스 집계에 따르면 지난 27일 기준 미래에셋코어테크펀드의 순자산은 2조 92억원이다. 공모펀드 시장이 위축된 가운데 최근 일주일간 약 1590억원이 유입됐다.
수익률 측면에서 벤치마크를 상회했다. 미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)종류F는 최근 1년 수익률이 262.8%를 기록했다. 참조지수인 코스피 지수 대비 약 103%포인트를 초과한 성과로, 순자산 1조원 이상 메가펀드 중 1년 수익률 1위다.
펀드 운용을 담당하는 미래에셋자산운용 리서치1본부 김정수 본부장은 "현재 반도체 사이클은 AI의 구조적 변화에 의한 팽창단계로, 반도체뿐만 아니라 데이터센터, 전력기기, 기판 등으로 확산되고 있다"며 "HBM 반도체, 기판, 로봇, AI 인프라 등 업종 내 대표종목들을 집중 투자하면서 시장 국면에 따른 유연한 리밸런싱 전략이 유효했다"고 설명했다.
미래에셋자산운용은 글로벌리서치센터를 설립해 글로벌 테크·플랫폼 기업을 분석하는 역량을 구축했다. 미래에셋코어테크펀드 외에도 차이나 코어테크, 클린테크 등 공모펀드와 글로벌AI, 글로벌AI전력인프라, 글로벌AI플랫폼, 코리아 테크 액티브 ETF 등 다양한 테크 투자 상품을 운영 중이다.
dconnect@newspim.com