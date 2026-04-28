금호타이어, 1분기 영업익 1470억...영업이익률 12.6%

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 28일 1분기 매출 1조1678억원 영업이익 1470억원을 발표했다.
- 전년 대비 매출 3.2% 줄었으나 영업이익 0.3% 늘었고 순이익 1030억원을 기록했다.
- 고인치·EV 타이어 비중 확대와 글로벌 생산체계 구축으로 수익성 강화에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어(대표 정일택)는 21분기 연결 기준 매출액 1조1678억원, 영업이익 1470억원을 기록했다고 28일 밝혔다.
전년동기 대비 매출액은 3.2% 감소했으나 영업이익은 0.3% 증가한 수치다. 1분기 영업이익률은 12.6%를 기록했고 당기순이익은 1030억원을 달성했다.
1분기 매출액은 북미, 유럽 중심으로 신차용(OE) 타이어 공급 및 고수익 타이어를 비롯한 교체용(RE) 타이어 판매 동반 성장으로 1조1000억원의 실적을 기록했으며, 2023년 4분기 이후 10분기 연속 분기 매출 1조원 이상을 유지하고 있다. 미국 관세 부과 등 대외 여건 악화에도 불구하고, 프리미엄 신제품 및 고인치 타이어 중심의 전략적 믹스 개선을 통해 안정적인 매출과 수익성을 유지하고 있다.
1분기 집계 결과, 18인치 이상 고인치 제품 비중은 45.1%, 글로벌 OE 매출 기준 전기차(EV) 타이어 공급 비중은 20.6%를 달성했다. 금호타이어는 올해 실적 가이던스로 매출액 5조1000억원 달성, 18인치 고인치 제품 판매 비중 47% 달성, EV 타이어 공급 비중 30% 확보 등을 제시한 바 있다.
금호타이어는 "미국 관세 적용, 중동 전쟁 등 비용 증가 요인이 발생하고 있으나 글로벌 매출 확대 및 고수익 제품 중심의 질적 성장이 지속되고 있다"고 설명했다.
금호타이어는 현재 추진되고 있는 함평 및 유럽공장 건설을 통한 한국-유럽-북미를 잇는 글로벌 생산체계를 본격적으로 구축해 이를 기반으로 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획이다.
y2kid@newspim.com