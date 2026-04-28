[내일날씨] 출근길 '쌀쌀'…큰 일교차 주의

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서울 아침 최저 8도·한낮 20도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 29일은 전국 아침 기온이 10도 안팎으로 머물러 쌀쌀하겠다. 낮에는 최고 20도까지 올라 큰 일교차를 보일 전망이다.

28일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 29일 한반도는 중국 북부지방에서 남하하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 제주도는 제주남쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠다.

꽃샘추위가 찾아온 7일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 8도 ▲인천 8도 ▲수원 8도 ▲춘천 6도 ▲강릉 8도 ▲청주 8도 ▲대전 8도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲대구 9도 ▲부산 12도 ▲울산 10도 ▲제주 11도다.

최고기온은 ▲서울 20도 ▲인천 19도 ▲수원 19도 ▲춘천 20도 ▲강릉 17도 ▲청주 20도 ▲대전 20도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 18도 ▲울산 18도 ▲제주 16도다.

수도권, 충청북부는 구름이 많다가 점차 맑아지겠고 강원도는 흐리다가 점차 개겠다.

충청남부, 전라북도, 전라남도(남해안제외), 경상도는 구름이 많겠다. 전남 남해안은 대체로 흐리겠고 제주도는 흐리다가 밤부터 다시 비가 오기 시작해 모레(30일) 새벽에 그치겠다. 예상 강수량은 제주도 5mm내외다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com