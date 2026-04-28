정청래, '백의종군' 김용에 "더 크게 쓰임 받을 것...미안하고 감사"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 28일 김용 전 민주연구원 부원장에 대해 크게 쓰임받을 날 올 것이라고 밝혔다.
- 정 대표는 페이스북에서 김 전 부원장의 백의종군 뜻에 미안하고 감사하다며 명예 회복 노력하겠다고 했다.
- 김 전 부원장은 공천 제외 결정을 존중하며 백의종군하겠다고 국회서 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 28일 6·3 국회의원 재보궐선거 민주당 공천 대상에서 제외된 김용 전 민주연구원 부원장에 대해 "머지않아 더 크게 쓰임받을 날이 올 것"이라고 밝혔다.
정 대표는 이날 페이스북을 통해 김 전 부원장이 '백의종군' 뜻을 밝힌 데 대해 "미안하고 감사하다"고 밝혔다.
정 대표는 "김 전 부원장의 명예 회복을 위해 노력하겠다"며 "조만간 뵙겠다. 힘내시라"고 덧붙였다.
김 전 부원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "전략공천관리위원회가 내린 결정을 무겁게 받아들인다"며 "공관위의 고심과 전략적 판단을 존중하며 백의종군하겠다"는 입장을 밝혔다.
전날 민주당은 이번 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에 김 전 부원장을 공천하지 않기로 결정했다. 조승래 민주당 사무총장은 "선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해 공천하지 않는 것이 적절하다고 판단했다"고 설명했다.
이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 기소돼 항소심에서 실형을 선고받고 대법원 판결을 앞두고 있다.
jeongwon1026@newspim.com