웹젠, 턴제 전략RPG '메모리스' 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 웹젠과 블랙앵커가 턴제 전략RPG '메모리스: 포세이큰 바이 라이트'를 28일 스팀과 에픽게임즈 스토어에 정식 출시했다.
- 2023년 10월 얼리 액세스 이후 2년간 개선을 거쳐 메인 퀘스트 3배 이상, 신규 캐릭터 4종을 추가했다.
- 픽셀 그래픽 중세 세계관에서 80여 개 지역을 탐험하며 스킬과 무기를 조합해 원정대를 육성한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 개발사 블랙앵커와 함께 제작한 인디게임 '메모리스: 포세이큰 바이 라이트'를 28일 오전 11시 30분 스팀과 에픽게임즈 스토어에 정식 출시했다.
'메모리스'는 턴제 전략RPG 게임으로 2023년 10월 얼리 액세스로 먼저 공개된 후 2년 이상 개선을 거쳤다. 개발팀은 플레이어 의견을 반영해 세계관부터 전투, 육성 시스템을 개편했다.
정식 출시 버전에서는 얼리 액세스 대비 3배 이상 분량의 메인 퀘스트와 4종의 신규 캐릭터가 추가됐다.
플레이어들은 픽셀 그래픽으로 구현된 중세 세계관에서 빛을 잃은 '메모리스'를 수복하기 위한 원정에 나선다. 80여 개 지역을 넘나드는 과정에서 다양한 스킬과 무기를 조합해 원정대를 육성할 수 있다.
가격은 스팀 기준으로 해외 19.99달러, 국내 2만1000원이다. 영어, 중국어, 프랑스어 등 8개 언어를 지원한다.
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