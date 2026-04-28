"감사의 달 선물 잡아라"…스타벅스, 디저트·굿즈 총출동

어린이날·어버이날 겨냥…푸드·커피·굿즈 다양화

할인·쿠폰·한정 굿즈까지…온·오프라인 이벤트 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 5월 감사의 달을 앞두고 선물 수요 공략에 나섰다.

28일 스타벅스는 디저트와 커피, 굿즈를 아우르는 다양한 기프트 상품을 출시하고 온·오프라인 채널을 통해 관련 프로모션을 확대한다고 밝혔다. 어린이날과 어버이날 등 기념일을 겨냥한 선물 수요를 선점하겠다는 전략이다.

스타벅스 감사의 달 맞아 토이 스토리 협업 굿즈 '피기 뱅크' 증정 이벤트 진행. [사진=스타벅스 제공]

이번 기프트 라인업은 메시지 전달에 초점을 맞춘 디저트 세트가 특징이다. '스타벅스 쿠키 셀렉션'과 '쿠키 바스켓'은 말차, 초코, 치즈 등 다양한 맛 구성과 함께 메시지 택을 더해 선물용으로 활용도를 높였다. 여기에 '돌체 핑거 초콜릿 보틀 세트'와 찰떡파이, 쿠키 틴 세트 등에도 'Thank You' 행택을 적용해 감사의 의미를 강조했다.

굿즈와 커피 제품도 함께 강화됐다. 휴대성을 높인 텀블러와 글라스 세트 등 실용성을 강조한 라이프스타일 상품을 비롯해 비아(VIA) 스틱 커피와 디저트를 결합한 기프트 세트도 선보인다. 온라인 스토어에서는 오리가미 커피 세트와 대용량 비아 제품 등 추가 상품을 운영해 선택 폭을 넓혔다.

이벤트와 프로모션도 대폭 확대됐다. 매장에서는 인기 케이크를 할인된 가격에 제공하고, <토이 스토리> 협업 굿즈를 한정 출시한다. 온라인 스토어에서는 구매 금액에 따라 할인 쿠폰과 사은품을 제공하는 등 다양한 혜택을 마련했다.

스타벅스는 이번 기프트 기획전을 통해 선물 수요를 흡수하고 브랜드 경험을 확장한다는 계획이다. 향후 여름 시즌을 앞두고 '서머 버디 위크' 등 추가 프로모션도 이어가며 고객 접점을 지속적으로 확대할 예정이다.

mkyo@newspim.com