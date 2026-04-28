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이익 늘어도 웃지 못하는 식품업계…중동發 폭풍, 2분기 정조준

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AI 핵심 요약

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  • 국내 식품업계가 28일 1분기 실적 개선을 예상했다.
  • 원재료 안정과 수출 호조로 삼양식품 등 매출 영업이익 증가했다.
  • 2분기엔 환율 상승 포장재 차질로 비용 부담 확대 우려다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출·원가 안정에 1분기 숨 고르기…"반등이라 부르긴 이르다"
기저효과가 만든 '착시 이익'…체력 회복과는 거리 멀어
나프타·환율·유가 한꺼번에 덮친다…2분기 포장재 대란 현실화
"가격 내리고 원가는 오르고"…정부 압박에 수익성 방어 한계

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 올해 1분기 국내 식품업계는 수출 호조와 원재료 가격 안정에 힘입어 전반적으로 실적 개선이 예상된다. 다만 업계의 관심은 이미 2분기로 옮겨간 상태다. 중동 정세 불안으로 촉발된 고환율과 포장재 수급 차질이 본격화되면서, 비용 부담 확대에 따른 실적 둔화 우려가 커지고 있다.

올해 1분기 국내 식품업계가 전반적으로 지난해보다 개선된 실적을 거둘 것으로 전망된다. 사진은 서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 원가 안정·수출 호조…1분기 일단 청신호

28일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 주요 식품기업들은 전년 대비 실적이 개선된 것으로 추정된다. 원재료 가격 상승세가 다소 완화된 데다 해외 사업 성장, 지난해 실적 부진에 따른 기저효과 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석된다.

기업별로 살펴보면 해외 사업 비중이 높은 기업들의 선전이 두드러진다. 삼양식품은 불닭볶음면을 중심으로 한 수출 확대에 힘입어 매출 6771억 원, 영업이익 1620억 원으로 각각 28%, 20.9% 증가할 것으로 예상된다. 오리온도 중국 춘제 효과와 간식점 채널 고성장에 힘입어 매출 8898억 원(+11%), 영업이익 1540억 원(+17.2%)이 전망된다. 농심은 매출 9314억 원(+4.3%), 영업이익 602억 원(+7.4%)으로 안정적인 성장 흐름을 이어갈 것으로 보인다. 오뚜기 역시 매출 9421억 원(+2.3%), 영업이익 605억 원(+5.2%)으로 소폭이나마 성장세를 유지할 전망이다. 국제 밀 가격 하락과 해외 법인 성장이 라면 업체들의 실적을 뒷받침한 것으로 분석된다.

롯데웰푸드와 롯데칠성음료는 영업이익이 44% 안팎으로 큰 폭 증가할 전망이지만 이는 지난해 일회성 비용과 실적 부진에 따른 기저효과 영향으로 보인다.

반면 CJ제일제당과 대상은 각각 영업이익이 16.6%, 24.9% 감소할 것으로 추정된다. CJ제일제당의 경우 연초 단행한 밀가루·설탕 가격 인하 조치가 수익성에 직접적인 영향을 미쳤고, 대상은 중국산 저가 라이신 공세로 바이오 소재 사업 부문이 부진했기 때문으로 분석된다.

에프앤가이드 1분기 추정치에 따른 식품업계 주요 기업 매출, 영업이익 증가율 예상치. [사진=AI 제작]

◆ 문제는 2분기…원가·환율 '이중 압박'

문제는 2분기부터다. 중동 정세 불안으로 석유화학 원료인 나프타 수급이 흔들리면서 비닐·필름·PET 용기 등 포장재 전반에서 공급 차질이 발생하고 있다. 포장재 단가는 이달 들어 20~30% 인상됐고, 일부 원부자재는 전년 대비 최대 50%까지 상승했다. 여기에 원·달러 환율이 연초 1430원대에서 전쟁 발발 이후 1530원까지 치솟는 등 수입 원재료 비용 부담도 한층 커진 상황이다. 핵심 원자재를 수입해 가공하는 식품업계 특성상 환율 상승은 곧바로 실적 악화로 이어진다.

설상가상으로 정부의 물가 안정 기조에 따라 식품업체들이 설탕, 밀가루, 라면, 과자 등 주요 제품 가격을 잇따라 인하하면서 수익성 방어가 더욱 어려워졌다. 한 업계 관계자는 "원가 압박이 거센 상황에서 가격까지 내려야 하니 이익을 지키기가 갈수록 힘들어지고 있다"며 "한번 오른 인건비와 물류비는 쉽게 되돌리기 어렵다는 게 더 큰 걱정"이라고 말했다.

중장기적으로는 기업 간 격차가 더 벌어질 가능성도 제기된다. 또 다른 업계 관계자는 "비용 변동성이 커진 환경에서 살아남으려면 결국 내부 효율을 높이는 수밖에 없다"며 "해외 매출 비중이나 제품 구성에 따라 기업별 실적 차이가 앞으로 더 뚜렷해질 것"이라고 내다봤다.

16일 오후 서울에 한 시장 점포 앞에 비닐 제품들이 진열돼 있다.  [사진 = 뉴스핌DB]

mkyo@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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