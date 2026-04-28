[마감시황] 코스피 또 '최고가'…6700선 터치 후 숨 고르기

AI 핵심 요약beta
- 28일 코스피 지수가 6641.02로 사상 최고치를 경신했다.
- 개인과 기관이 순매수했으나 외국인 순매도로 상승폭 일부 반납했다.
- 코스닥은 1215.58로 하락하고 환율은 1473.70원에 마감했다.
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외국인 5700억 순매도…개인·기관 매수로 방어
코스닥은 0.86% 하락…"실적에 따른 차별화 장세"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 28일 코스피 지수가 6700선을 돌파한 데 이어 종가 기준으로도 사상 최고치를 경신했다. 다만 장중 고점 대비 상승폭은 일부 반납하며 숨 고르기 흐름을 보였다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 25.99포인트(0.39%) 오른 6641.02에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 5269억원, 1342억원을 순매수하는 가운데 외국인은 5722억원을 순매도했다.
코스피는 장중 6700선을 돌파한 뒤 6712.73까지 오르며 사상 최고치를 새로 썼으나, 이후 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 줄여 6640선에서 마감했다.
시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. SK하이닉스(0.62%), 현대차(5.92%), LG에너지솔루션(1.72%), SK스퀘어(2.79%) 등이 상승 마감했다. 반면 삼성전자(-1.11%), 삼성전자우(-0.06%), 두산에너빌리티(-0.85%), 한화에어로스페이스(-4.06%), HD현대중공업(-0.89%), 삼성바이오로직스(-0.33%) 등은 하락했다.
코스닥 지수는 약세를 보였다. 코스닥은 전 거래일보다 10.60포인트(0.86%) 내린 1215.58에 마감했다. 개인이 9401억원 어치를 사들였지만, 외국인과 기관이 각각 6593억원, 2661억원 어치를 팔아치우며 지수를 끌어내렸다.
코스닥 시장에서는 에코프로(3.26%), 에코프로비엠(2.89%), 코오롱티슈진(3.59%), 리노공업(1.46%), HLB(1.62%) 등이 올랐다. 알테오젠(-0.66%), 레인보우로보틱스(-0.15%), 삼천당제약(-2.92%), 리가켐바이오(-1.21%), 에이비엘바이오(-19.28%) 등은 떨어졌다.
이경민 대신증권 연구원은 "대내외 매크로 이벤트가 부재한 가운데 빅테크 실적 발표와 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 대기하며 순환매 장세를 이어가는 모습"이라며 "본격적인 실적 발표 구간에 진입하면서 기업별 실적에 따른 차별화 장세 두드러지고 있다"고 분석했다.
한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1472.5원)보다 1.1원 오른 1473.6원에 마감했다.
rkgml925@newspim.com