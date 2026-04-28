씨미, '응원 후원' 기능 도입…몰입도 강화

AI 핵심 요약beta
- 마플코퍼레이션이 28일 씨미에 응원 후원 기능을 도입했다.
- 시청자 후원 시 무대조명·LED 등 연출 효과를 실시간 애니메이션으로 구현한다.
- 스트리머 설정으로 OBS 오버레이 적용하며 상호작용을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 마플코퍼레이션은 버추얼·게임 스트리밍 플랫폼 씨미(CIME)에 '응원 후원' 기능을 도입했다고 28일 밝혔다.
'응원 후원' 기능은 시청자가 후원 시 무대조명, LED, 응원봉, 컨페티 등 다양한 연출 효과를 실시간 애니메이션으로 구현하는 방식이다. 후원 아이템 사용에 따라 화면 효과가 즉시 반영되며, 반복 사용 시 콤보 효과도 적용된다. 이를 통해 음악 방송 등에서 콘서트와 유사한 시청 환경을 제공할 수 있다.
해당 기능은 스트리머가 방송 성격에 맞게 설정할 수 있으며, OBS에 오버레이 URL을 등록하는 방식으로 적용된다. 별도의 복잡한 설정 없이 화면 연출이 가능하도록 설계됐다. 회사 측은 이를 통해 스트리머의 방송 제작 부담을 줄이면서 콘텐츠 완성도를 높일 수 있다고 설명했다.
응원 후원 기능은 음악, 게임, 토크 등 다양한 장르에서 활용 가능하며, 시청자와 스트리머 간 상호작용 확대에 기여할 것으로 예상된다.
씨미는 버추얼 및 게임 스트리밍에 특화된 플랫폼으로, '씨미 디벨로퍼스' 페이지를 통해 이용자가 직접 방송 도구를 제작할 수 있는 환경을 제공하고 있다. 이 외에도 4K 화질, 고음질 스트리밍, 유튜브 동시송출, 낮은 수수료 등 기능을 지원하고 있다.
마플코퍼레이션 박혜윤 대표는 "응원 후원 기능은 시청자가 방송 연출에 참여할 수 있도록 설계됐다"며 "이용자 간 상호작용을 확대할 수 있는 기능을 지속적으로 도입할 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com