공공운수노조 의료연대 강원지부, '강삼영 후보' 지지 선언

AI 핵심 요약beta
- 공공운수노조 의료연대본부 강원지부가 27일 강삼영 강원교육감 예비후보 지지를 선언했다.
- 저출산·지역소멸·교육격차 극복을 위해 교육 공공성 강화를 강조하며 강 후보를 적임자로 꼽았다.
- 강 후보는 학생 중심 교육과 격차 해소 정책으로 노동과 삶이 존중받는 사회를 만들겠다고 밝혔다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 의료연대본부 강원지역지부가 지난 27일 강삼영 강원교육감 예비후보에 대한 지지를 공식적으로 선언했다.
의료연대본부 강원지역지부 이요한 지부장은 "저출산과 지역 소멸, 교육 격차 심화 등 복합적인 사회 위기를 극복하기 위해서는 교육의 역할이 중요하다"며 "교육은 학교만의 문제가 아니라 노동자의 삶과 미래를 결정하는 공공영역"이라고 설명했다. 또한 "교육 기회의 불평등은 노동자의 삶의 조건과 직결된 문제"라고 강조했다.
이들은 공공의료와 교육이 지역사회를 지탱하는 핵심 기반이라고 지적하며 맞춤형 교육, 문화예술 교육 확대, 진로 설계 지원 강화, 교육 격차 해소 등을 강원교육의 주요 과제로 제시했다. 또한 강원교육의 도전 과제를 해결하고 공공성을 강화할 수 있는 적임자로 강삼영 후보를 지목했다.
강삼영 후보는 강원지역 노동계와 시민사회, 교육계가 참여한 민주진보 교육감 단일화 과정을 통해 후보로 선출됐으며 이는 교육 공공성을 지키기 위한 민주적 연대의 결과라고 덧붙였다. 이들은 "강삼영 예비후보가 제시한 학생 중심 교육과 교육격차 해소 정책에 적극 공감한다"며 지지의 이유를 밝혔다.
강삼영 예비후보는 "교육을 통해 지역 소멸 위기에 대응하고, 모든 아이가 차별 없이 성장할 수 있는 강원교육을 만들어 노동과 삶이 존중받는 사회를 만드는데 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com