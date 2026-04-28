허사비스 CEO, 재계 총수들과 연쇄 회동…글로벌 AI 동맹 강화

이재용·최태원·구광모 회장과 회동

HBM부터 피지컬 AI까지 논의 전망

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 방한 중인 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 삼성·SK·LG 등 국내 주요 그룹 총수들과 잇따라 만나 인공지능(AI) 및 반도체 분야의 협력 강화 방안을 논의한다. 구글의 차세대 AI 모델 관련 수요가 급증하는 상황에서 한국 기업들과의 파트너십을 공고히 해 글로벌 AI 생태계 주도권을 확보하겠다는 전략으로 풀이된다.

28일 업계에 따르면 허사비스 CEO는 이날 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장과 회동을 갖는다. 이재용 회장과는 오찬을 함께하며 노태문 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장 사장을 비롯한 삼성 주요 임원들의 동석이 유력하다. 최태원 회장과의 만남에는 SK하이닉스와 SK텔레콤 대표들이 참석하며, 구광모 회장과의 비공개 회동에는 류재철 LG전자 사장과 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 배석해 구체적인 기술 시너지를 모색할 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 27일 오후 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 과기정통부-구글 딥마인드 MOU 체결식에서 인사말을 하고 있다. 2026.04.27 kunjoo@newspim.com

이번 연쇄 회동의 핵심 의제는 AI 연산에 필수적인 반도체 공급과 서비스 통합이다. 구글은 자체 AI 반도체인 텐서처리장치(TPU)의 고도화를 위해 고대역폭메모리(HBM)의 안정적인 수급이 절실한 상황이다. 현재 삼성전자는 메모리와 파운드리를 동시에 제공하며 구글에 HBM 등을 공급하고 있으며, SK하이닉스 역시 구글 TPU에 최적화된 고성능 HBM을 납품하며 밀접한 협력을 이어가고 있다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 19일 서울 김포비즈니스센터에서 인도로 출국하고 있다. 이 회장은 이재명 대통령 인도 국빈 방문에 동행한다. [뉴스핌DB]

LG와는 미래 AI 기술과 하드웨어의 결합에 초점을 맞출 것으로 관측된다. 허사비스 CEO는 구광모 회장과 만나 LG AI연구원의 기술력과 구글의 AI 역량을 결합해 글로벌 AI 생태계 확장을 논의할 예정이다. 특히 LG전자가 공을 들이고 있는 로봇 등 피지컬 AI 분야에 구글의 AI 기술을 접목하는 방안과 가전제품 전반의 지능화를 위한 파트너십 강화가 주요하게 다뤄질 것으로 보인다.

기존 안드로이드 동맹의 고도화도 논의 대상이다. 삼성전자의 경우 스마트폰뿐만 아니라 노트북, TV 등 전 제품군에 걸쳐 구글의 AI 모델 '제미나이' 탑재를 확대하는 방안을 논의할 것도 거론된다.

허사비스 CEO는 전날 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 열린 과학기술정보통신부와의 양해각서(MOU) 체결식에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관을 만나 "방한 기간 삼성전자부터 SK하이닉스, 현대자동차와 보스턴다이내믹스, LG전자까지 방한 기간 미팅이 잡혀 있다"고 말한 바 있다.

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