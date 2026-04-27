李대통령, 오늘 '알파고 아버지' 구글 딥마인드 대표와 접견

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 27일 청와대에서 하사비스 구글 딥마인드 대표를 면담한다.
- AI 기술 발전과 과학기술 혁신, 책임 있는 활용 협력을 논의한다.
- 이 만남은 글로벌 AI 협력 행보의 일환으로 알파고·알파폴드 개발자다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 27일 청와대 본관에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 대표를 면담한다.
청와대는 이 대통령과 하사비스 대표가 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 과학기술 변화를 살펴보고 AI 기반 과학기술 혁신과 책임 있는 AI 활용 협력 방안을 논의할 예정이라고 밝혔다.
하사비스 대표는 2016년 이세돌 9단과 바둑 대국을 한 AI 알파고의 창시자로 당시 대국을 총괄하기도 했다. 단백질 구조 예측 AI 모델 알파폴드 개발 공로로 2024년 노벨화학상을 받았다.
이 대통령과 하사비스 대표의 만남은 이재명 정부의 글로벌 AI 협력 행보의 일환이다.
이 대통령은 그동안 오픈AI와 엔비디아(NVIDIA), 소프트뱅크 등 글로벌 기업과 AI 협력을 진행해왔다. 지난해 11월 한국에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회원국 만장일치로 'AI 이니셔티브'를 채택했다.
최근 세계보건기구(WHO)와 유엔개발계획(UNDP), 국제전기통신연합(ITU) 등 국제기구와 한국에 '글로벌 AI 허브' 설립을 추진 중이다. 인도네시아와 글로벌 AI 기본사회 연대체 구성에도 합의했다.
하사비스 대표는 오는 29일 서울에서 열리는 '구글 포 코리아 2026'의 연사로도 참석한다. 이세돌 9단과 대담도 하는 것으로 알려졌다.
the13ook@newspim.com