최태원 SK회장, 28일 국회서 'AI 패권 전략' 특강...김태년 "국가 생존 문제"

AI 핵심 요약beta
- 최태원 SK그룹 회장이 28일 국회에서 AI 시대 국가 성장 전략을 제시한다.
- 김태년 의원실이 국회 한중의원연맹 주최로 미중 AI 패권 경쟁 세미나를 연다.
- 최 회장은 글로벌 기업 시각에서 한국 경제 대응 전략을 특강한다.
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김태년, 국회 최대 공부모임 '경제는 민주당' 대표
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 국회를 찾아 인공지능(AI) 시대 국가 성장 전략을 제시한다.
김태년 더불어민주당 의원실은 오는 28일 오전 8시 국회 의원회관 1소회의실에서 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략' 정책세미나를 연다고 27일 밝혔다.
이번 세미나는 김 의원이 회장으로 있는 국회 한중의원연맹 주최 행사로, 최 회장은 '미·중 AI 기술 경쟁과 대한민국 대응 전략'을 주제로 글로벌 기업의 시각에서 한국 경제의 방향을 제시하는 특강을 한다.
국회에서 대표적인 경제통·정책통으로 꼽히는 김 의원은 국가 산업경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 중심으로 정책 아젠다를 주도해왔다. 국회 최대 공부모임인 '경제는 민주당' 대표를 맡아 약 120여 명의 의원들과 함께 경제 정책 논의를 이어오고 있다.
이번 세미나는 이러한 흐름의 연장선으로 축적된 경제 논의를 대외경제 전략과 결합해 AI·반도체 중심의 국가 성장 전략을 구체화해 나가기 위한 구상이다.
김 의원은 "AI 경쟁은 단순한 산업 문제가 아니라 국가 생존 전략의 문제"라며 "현장의 기업과 국회가 함께 해법을 만들어야 할 시점"이라고 밝혔다.
김 의원은 "대전환의 시기에 AI·산업·금융을 연결하는 미래 전략을 국회가 제도로 완성해야 할 시점"이라며 "이번 세미나를 계기로 기업 현장의 전략과 국회의 입법 역량을 연결해 대한민국의 새로운 성장 경로를 만들어가겠다" 강조했다.
국회 한중의원연맹은 여야 국회의원 145명이 함께하는 초당적 의회외교 플랫폼이다. 외교와 경제, 첨단산업, 문화의 다양한 분야에 걸쳐 세미나와 의회 외교를 통해 실질적인 정책적 논의를 이어오고 있다.
jeongwon1026@newspim.com