李대통령, 27일 '알파고 창시자' 하사비스 구글 딥마인드 대표 면담

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 27일 데미스 하사비스 구글 딥마인드 대표를 면담한다.
- 청와대는 인도-베트남 방문 복귀 후 오후 3시 집무실에서 만남을 발표했다.
- AI 기술 변화와 혁신·책임 활용 협력 방안을 논의한다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 27일 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 대표를 면담한다.
청와대는 이 대통령이 인도-베트남 국빈 방문을 마치고 복귀한 다음 날인 27일 오후 3시 청와대 집무실에서 하사비스 대표를 만날 예정이라고 24일 밝혔다.
이 대통령과 하사비스 대표는 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 과학기술 변화를 살펴보고 AI 기반 과학기술 혁신과 책임 있는 AI 활용 협력 방안을 논의한다.
하사비스 대표는 2016년 이세돌 9단과의 바둑 대국을 총괄한 AI 알파고의 창시자이다. 단백질 구조 예측 AI 모델 알파폴드 개발 공로로 2024년 노벨화학상을 받았다.
이 대통령은 그동안 오픈AI와 엔비디아(NVIDIA), 소프트뱅크 등 글로벌 기업과 AI 협력을 진행해왔다. 지난해 11월 한국에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회원국 만장일치로 'AI 이니셔티브'를 채택했다.
최근 세계보건기구(WHO)와 유엔개발계획(UNDP), 국제전기통신연합(ITU) 등 국제기구와 한국에 '글로벌 AI 허브' 설립을 추진 중이다. 인도네시아와 글로벌 AI 기본사회 연대체 구성에도 합의했다.
the13ook@newspim.com