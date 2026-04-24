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IPARK현대산업개발, 상품·개발 역량 고도화로 미래 50년 준비한다

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AI 핵심 요약

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  • IPARK현대산업개발이 24일 AI·디지털 기술 도입으로 사업 경쟁력을 강화했다.
  • 2025년 매출 4조1470억원, 영업이익 2486억원 달성하며 수익성 개선했다.
  • 헬스케어 접목 파크로쉬 서울원 선보이며 복합개발 디벨로퍼로 도약한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 최근 건설업계는 인공지능(AI)과 디지털 기술을 중심으로 빠르게 재편되고 있다. 기업들은 보다 안전하고 고도화된 주거 환경에 대한 수요 확대에 대응해 사업 전 과정에 신기술을 접목하며 경쟁력 강화에 나서는 모습이다.

HDC현대산업개발은 이러한 흐름에 발맞춰 디지털 전환을 가속화하고 있다. 디지털트윈 기반 공정 관리 시스템을 도입하고, CCTV 통합관제센터 기능을 고도화하는 한편, 생성형 AI 기반 음성인식 월패드 등을 적용하며 시공부터 준공 이후까지 전 주기에 걸친 스마트 기술 도입을 확대하고 있다.

HDC그룹은 창립 50주년을 맞아 미래 성장동력 확보를 위해 그룹 포트폴리오를 LIFE·AI·ENERGY 등 3대 부문으로 재편했다. 이에 따라 브랜드 체계도 개편해 LIFE 부문 계열사는 기존 'HDC' 대신 'IPARK'를 전면에 내세우기로 했으며, HDC현대산업개발 역시 'IPARK현대산업개발'로 사명을 변경해 사업 전문성을 강화한다는 방침이다.

◆ 건설 경기 둔화 속 실적 개선…수익성·안정성 동시 확보

IPARK현대산업개발은 2025년 연결 기준 매출 4조1470억원, 영업이익 2486억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 640억원 증가하며 수익성이 크게 개선됐다.

이는 서울원 아이파크, 청주 가경 아이파크 6단지, 수원 아이파크 시티 11·12단지 등 대규모 사업장의 매출 인식이 본격화된 데 따른 것으로 분석된다. 회사는 향후에도 원가 관리와 공정 효율화, 리스크 관리 등을 통해 재무 안정성을 지속적으로 강화한다는 계획이다.

IPARK현대산업개발은 효율적인 공정 관리를 위한 디지털트윈 기술, 공사의 효율성을 높이기 위한 CCTV통합관제센터 기능 강화, 생성형 AI 기반의 음성인식 월패드와 같이 시공부터 준공 이후까지 AI와 디지털 기반의 기술을 도입하며 차별화된 경쟁력을 바탕으로 영향력을 확대하고 있다. 올해 상반기에는 헬스케어를 주거 공간에 접목한 파크로쉬 서울원을 선보일 예정이다.

수주와 공급 실적도 견조했다. 지난해 신규 수주는 5조8304억원으로 가이던스 대비 124%를 달성했으며, 공급은 운정 아이파크 포레스트, 천안 아이파크 시티 2단지, 창원 센트럴 아이파크 등을 포함해 1만1000여 가구를 기록했다.

도시정비 부문에서도 성과가 이어졌다. 용산 정비창 전면 제1구역, 대전 변동 A구역 재개발 사업 등을 잇달아 수주하며 누적 수주액 4조 8,012억 원을 달성했다. 인천 굴포천역 복합개발 사업 수주를 통해 공공 주도 도심 복합사업에서도 경쟁력을 입증했다.

회사는 지난해 사업 구조 개선 성과를 기반으로 올해 본격적인 성장 국면에 진입한다는 전략이다. 자체사업 매출 확대와 대형 프로젝트 착공 효과를 바탕으로 매출 4조2336억원, 신규 수주 6조5311억원을 올해 목표로 제시했다.

◆ 상품 경쟁력 고도화…아이파크 공간 가치 강화

IPARK현대산업개발은 디자인·기술·콘텐츠를 결합해 주거 상품 경쟁력을 고도화하고 있다. 기획부터 설계·시공·운영까지 전 과정을 연결하는 통합 개발 프로세스를 통해 상품 완성도를 높인다는 전략이다.

대표 사업인 '서울원'은 주거·업무·문화 기능이 결합된 대규모 복합개발 프로젝트로, 기획부터 운영까지 직접 수행하는 구조다. 이 가운데 '파크로쉬 서울원'에는 헬스케어, 로봇, F&B 서비스 등이 도입될 예정이다.

특히 헬스케어 서비스는 서울아산병원과 연계해 운영된다. 웨어러블 기기를 통해 수집된 생체 데이터를 기반으로 심박수, 활동량, 수면 패턴 등을 분석하고 이상 징후를 조기에 감지하는 시스템이다. 필요 시 24시간 응급의료 연계도 가능하다.

입주민 맞춤형 건강관리 서비스도 제공된다. 개인별 데이터를 기반으로 식단·운동·수면 관리 컨설팅을 지원하고, 재활 프로그램, 테라피, 요가 등 다양한 웰니스 프로그램을 운영해 예방 중심의 건강관리 환경을 구축했다.

회사 관계자는 "디지털 기반 헬스케어를 주거 공간에 접목해 일상 속 건강관리를 가능하게 한 것이 핵심"이라며 "생활 밀착형 스마트 주거 서비스를 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.

◆ AI·디지털 기반 현장 혁신…공정·품질 동시 강화

IPARK현대산업개발은 AI와 디지털 기술을 활용해 공정 관리와 품질 경쟁력을 동시에 끌어올리고 있다. PC(Precast Concrete) 공법 확대 적용을 통해 공사 기간을 최적화하고, 이를 기반으로 원가 관리 체계도 고도화하고 있다.

또한 50만 가구 이상의 공급 경험을 바탕으로 현장 운영 시스템을 정교화하고, 인력 배치 효율을 높이며 고난도 사업 수행 역량을 강화하고 있다.

드론을 활용한 현장 관리도 확대 중이다. 서울원 아이파크, 시티오씨엘 7단지, 익산 부송 아이파크 등 주요 현장에서 드론 기반 측량 및 시뮬레이션을 통해 물량 산출과 시공 정밀도를 높이고 있다.

이를 통해 사각지대 모니터링과 공정 시뮬레이션이 가능해지면서 안전성과 원가 관리 측면에서도 효과를 거두고 있다는 평가다.

◆ 개발·투자 확대…복합개발 디벨로퍼로 도약

IPARK현대산업개발은 수주 전담 조직을 중심으로 주요 사업지 대응을 강화하고 있다. 특히 '타운 매니지먼트' 비전을 기반으로 서울원, 용산 정비창 등 핵심 프로젝트와 연계한 개발 전략을 추진 중이다.

이를 통해 프리미엄 주거 서비스와 결합된 복합개발 사업을 확대하고, 단순 시공을 넘어 공간을 기획·운영하는 디벨로퍼 역량을 강화한다는 계획이다.

올해 1월에는 남부내륙철도(김천~거제) 제3공구 공사를 수주하며 인프라 사업에서도 경쟁력을 입증했다. 향후 항만, 고속도로 등 사회간접자본(SOC) 분야로 사업 영역을 확대할 방침이다.

아울러 남산스퀘어 프로젝트를 통해 도심 복합건물 리모델링 시장에도 진출하며 신규 사업 모델 확보에 나서고 있다.

회사 관계자는 "상품·기술·개발 역량을 결합해 도시의 새로운 가치를 창출하는 디벨로퍼로 도약할 것"이라며 "AI 기반 기술을 바탕으로 안전과 품질 경쟁력을 지속 강화해 아이파크 브랜드 가치를 높이겠다"고 말했다.

leedh@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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