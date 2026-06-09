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2026.06.09 (화)
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[금/유가] 이란·이스라엘 확전 자제 신호에 유가 오름폭 축소…금 보합

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  • 도널드 트럼프 대통령이 8일 이란·이스라엘 교전 중단을 중재해 국제유가는 급등 후 상승폭을 축소해 마감했다.
  • OPEC+가 네 번째 증산 목표 확대에 합의했지만 생산 차질로 실제 공급 증가는 미미할 것이란 전망이 나왔다.
  • 이란·이스라엘 휴전 기대와 강한 미 고용지표, 달러 강세가 맞물리며 금값은 반등 후 보합권에 머물렀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이스라엘-이란 보복공격 격화에 유가 한 때 5% 넘게 급등
금값, 금리 부담·지정학 완화 기대 엇갈리며 보합

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 이란과 이스라엘 간 충돌이 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재 요청으로 일시 중단되면서 8일(현지시각) 국제유가가 상승폭을 축소한 채 마감됐다. 금값은 금리 부담과 지정학 완화 기대감이 엇갈리며 보합권에 머물렀다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 76센트(0.8%) 상승한 91.30달러로 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 배럴당 1.16달러(1.3%) 오른 94.25달러에 거래를 마쳤다.

유가는 이날 장 초반 이스라엘의 대이란 공습 재개와 레바논 공격 소식에 5% 이상 급등했다.

이스라엘이 전날 레바논 수도 베이루트 남부의 친 이란 무장조직 헤즈볼라의 거점을 전격 공습했고, 이란은 탄도미사일 수십 발을 동원해 이스라엘에 대한 보복 공격에 나섰다.

양측 교전이 격화하자 트럼프 대통령은 이란이 이스라엘을 향해 탄도미사일을 발사한 직후 양측에 교전을 즉각 중단하라고 공개 압박했다. 또 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화해 자제를 요청하는 한편, 이란 측에도 간접 채널을 통해 자제를 촉구한 것으로 알려졌다.

이에 이란과 이스라엘은 상호 군사공격을 자제하겠다는 뜻을 밝혔고, 유가는 상승폭을 축소했다.

다만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 현재로서는 이란에 대한 추가 공격을 중단하겠지만, 이란이 다시 공격할 경우 강력하게 대응하겠다고 밝히는 등 양측은 추가 공격 가능성은 열어둔 상태다.

UBS의 조반니 스타우노보 애널리스트는 "최근 공격으로 인해 투자자들은 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송 제한이 예상보다 오래 지속될 수 있다고 우려하고 있다"고 말했다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]  

◆ OPEC+, 증산 목표 확대 합의

공급 위기가 이어지는 가운데 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC＋는 일요일 최근 4개월 동안 네 번째 증산 목표 확대에 합의했다.

그러나 시장 전문가들은 이번 결정이 실제 공급에는 큰 영향을 미치지 못할 것으로 보고 있다. 러시아를 포함한 산유국 협의체 OPEC+ 회원국 상당수가 이미 생산 목표를 달성하지 못하고 있기 때문이다.

이는 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 물류 차질과, 러시아의 경우 우크라이나 드론 공격으로 생산 능력이 약화된 영향 때문이라고 분석가들은 설명했다.

에너지 컨설팅업체 리스타드에너지의 지정학 분석 책임자인 호르헤 레온는 고객들에게 보낸 보고서에서 "현재 시장 상황에서 이번 결정이 실제 물리적 공급에 미치는 영향은 사실상 제로에 가깝다"고 평가했다.

◆ 금 가격, 강한 美 고용지표에도 낙폭 만회

금값은 이란과 이스라엘 간 휴전 가능성이 부각되면서 장중 저점에서 반등해 보합권을 회복했다. 다만 예상보다 강한 미국 고용지표로 인해 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성이 높아지면서 상승 폭은 제한됐다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 0.9% 오른 온스당 4,505달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 장중에는 3월 23일 이후 가장 낮은 수준까지 하락했다가 한국시간 9일 2시 42분 기준 온스당 4334.22달러로 거의 변동이 없었다.

제이너메탈스 부사장 겸 수석 금속 전략가 피터 그랜트는 "해외 시장에서 기록한 저점에서 반등한 것은 이란과 이스라엘 간 새로운 휴전 가능성이 제기됐기 때문"이라며 "그 소식이 금값 하락 압력을 일부 완화했다"고 말했다.

금은 전통적으로 전쟁이나 지정학적 긴장 상황에서 안전자산으로 선호된다. 하지만 평화 협정이 체결될 경우 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 위험이 줄어들고, 중앙은행들이 높은 금리를 유지해야 할 필요성도 완화될 수 있다. 일반적으로 금리가 높아지면 이자를 지급하지 않는 금에는 부정적이다.

한편 달러 강세는 금값 상승을 제한한 요인으로 꼽혔다. 지난주 발표된 미국 고용보고서가 예상보다 강하게 나오면서 연말 추가 금리 인상 전망이 높아졌고, 이에 따라 달러는 약 두 달 만의 최고 수준 부근에서 거래됐다.

현재 시장은 연방준비제도가 12월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 추가 인상할 가능성을 43%로 반영하고 있다. 이는 한 달 전 약 14%에서 크게 높아진 수준이다.

투자자들은 이제 연준의 향후 금리 경로를 가늠하기 위해 11일 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)와 12일 발표되는 생산자물가지수(PPI)를 주목하고 있다.

씨티은행은 미국의 금리 상승 전망을 반영해 단기 금값 목표치를 온스당 4300달러에서 4000달러로 하향 조정했다. 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장과 높은 에너지 가격이 올해 미국 금리를 더 높게 유지시킬 것이란 전망에 따른 조정이다.

kwonjiun@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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