[오늘의 정치일정] 6월 9일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령과 외교부 장관은 유럽 순방·출장을 했다
- 통일·국방·보훈부는 국무회의·세미나 등 정부 일정을 소화했다
- 여야 각 당 지도부는 회의·간담회·인터뷰 등 정치 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
유럽 순방
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
몽골 출장(한-몽골 외교차관 전략대화)
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
10:00 '제15차 한독자문위원회' 개최 (더 플라자 호텔 서울)
<국방부>
-장관
10:30 국무회의
150:00 국방개혁 세미나
-차관
10:00 국방 정보화 컨퍼런스
<국가보훈부>
-장관
14:00 청년정책 관계장관회의 (정부서울청사)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
공개 일정 없음
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정희용 사무총장
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
14:00 제9회 더팩트 사진 공모전 '사진이 더 팩트다'/레드로드예술실험센터
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
09:30 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
18:00 전북지역 당선인 간담회 / 전북도당(전북특별자치도 전주시 완산구 효자로 92)
-서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
14:00 [토론회] 양수발전소 신규 건설, 이대로 괜찮은가 / 의원회관 제6간담회의실