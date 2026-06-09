[오늘날씨] 전국 대체로 맑음...한낮 29도

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수도권·강원도·충청북부 늦은 오후 구름 많아져

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 9일 전국은 대체로 맑고 낮에는 초여름 수준 무더위가 이어지겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 서해남부 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받겠다.

초여름 날씨를 보인 25일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 관광객들과 시민들이 더위를 식히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 대체로 맑겠고, 수도권, 강원도, 충청북부는 늦은 오후부터 구름이 많아지겠다.

아침 최저기온은 11~18도다. 지역별로는 ▲서울 16도 ▲인천 14도 ▲춘천 13도 ▲강릉 14도 ▲대전 14도 ▲대구 15도 ▲부산 18도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲제주 16도다.

낮 최고기온은 21~29도로 예상된다. ▲서울 28도 ▲인천 21도 ▲춘천 27도 ▲강릉 24도 ▲대전 28도 ▲대구 29도 ▲부산 24도 ▲전주 28도 ▲광주 30도 ▲제주 24도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음~'보통'을 기록하겠다. 바다 물결은 동해상은 0.5~2.0m, 남해상은 0.5~1.5m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com