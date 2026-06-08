국방부-하나금융, 순직·공상 장병 자녀와 장애 군 가족 돕는다

하나금융, '히어로 위드 하나'로 장병 자녀 학습·치료비 지원

순직·공상 장병 가족 재활·심리치료·의료기기 후원 체계화

"영웅 보상 강화"… 安장관·함영주 회장, 동반자 역할 강조

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부와 하나금융그룹이 순직·공상 장병과 그 가족의 복지 향상을 위해 장기 후원 프로그램인 '히어로 위드 하나(Hero with Hana)' 업무협약을 체결했다.

8일 서울 용산 국방부 청사에서 열린 협약식에는 안규백 국방부 장관과 함영주 하나금융그룹 회장이 참석해 군 장병 및 가족 지원에 공동으로 나서기로 했다.

안규백 국방부장관과 하나금융그룹 함영주 회장이 8일 오후 국방부 청사에서 군 장병과 가족의 복지 증진을 위한 업무협약을 체결하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.08 gomsi@newspim.com

이번 협약은 호국·보훈의 달을 계기로, 자녀 교육과 치료·재활 과정에서 경제적 어려움을 겪는 순직·공상 장병 가족과 공상을 입은 장병 본인을 민간 금융권이 직접 지원하는 구조를 마련했다는 점에서 의미가 크다. 하나금융그룹은 국방부 제안이 아닌 자체 사회공헌 프로그램인 '히어로 위드 하나'를 통해 군 장병 사기 진작과 복지 향상을 위한 맞춤형 지원을 제공하겠다고 밝혔다.

지원 내용은 크게 세 갈래로 나뉜다. 우선 장애를 가진 자녀나 부모를 부양하고 있는 장병에게는 치료비와 의료기기 구매비를 지원해 장기간 돌봄 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 순직·공상 장병의 자녀와 격오지 근무 장병의 자녀에게는 학습가구와 디지털 기기 구매비를 지원해 교육 환경을 개선하고, 공상으로 장애를 입은 장병에게는 재활·심리치료비와 의료 보조기기 구매비를 제공해 현실적인 회복 여건을 뒷받침한다.

안규백 장관은 "국가를 지키다 순직하거나 부상을 입은 군 장병의 가족, 그리고 장애 가족을 부양하고 있는 장병들을 위한 하나금융그룹의 따뜻한 동행에 깊은 감사를 표한다"며 "영웅들의 숭고한 희생과 헌신에 걸맞은 특별한 보상이 이루어지도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.

함영주 회장도 "호국보훈의 달인 6월을 맞아 군 장병과 가족들의 사기 진작과 복지 향상에 보탬이 될 수 있는 지원을 국방부와 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "금융의 사회적 책임 실천을 통해 장병과 가족들의 든든한 '버팀목' 역할을 하겠다"고 강조했다.

8일 오후 국방부 청사에서 열린 국방부-하나금융그룹 업무협약식에서 안규백 장관(왼쪽 네 번째), 하나금융그룹 함영주 회장(오른쪽 네 번째)을 비롯한 관계자들이 업무협약 체결을 자축하는 박수를 치고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.08 gomsi@newspim.com

국방부와 하나금융그룹은 이번 협약을 출발점으로 순직·공상 장병과 장애를 가진 군 가족에 대한 민·관 협력 지원 체계를 지속적으로 확충해 나갈 방침이다. 두 기관은 앞으로도 국가를 위해 희생·헌신한 장병과 그 가족을 보다 적극적으로 지원할 수 있는 제도와 사업을 추가로 발굴해 복지 사각지대를 줄여 나가겠다는 계획이다.

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