재향군인회, 전쟁기념관서 '영웅과 함께 GO! GO! GO!'

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전사자 명비 60기·유엔참전비 22기 닦으며 호국 희생 재조명

현충일 앞두고 40명 용산 집결… 전사자 명비·유엔참전비 정화 봉사

향군, 환경정화·보훈가족 돌봄·취약계층 지원 확대키로

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 대한민국재향군인회(향군)가 현충일을 하루 앞둔 5일 서울 용산구 전쟁기념관에서 '영웅과 함께 GO! GO! GO! 캠페인'을 열고 전사자 명비와 유엔참전용사 기념비를 닦으며 호국영웅들의 희생을 기렸다.

이번 행사에는 신상태 회장을 비롯, 향군 본부 임직원과 중앙회 여성회 임원 등 40여 명이 참가해 기념관 내 전사자 명비 60기와 유엔참전용사 기념비 22개 구역을 대상으로 환경정화 활동을 벌였다.

5일 서울 용산구 전쟁기념관을 찾은 향군 임직원과 중앙회 여성회 회원들이 유엔참전용사 기념비를 닦으며 호국영웅들의 희생정신을 기리고 있다. [사진= 재향군인회 제공] 2026.06.05 gomsi@newspim.com

이번 캠페인은 향군이 연중 추진하는 사회공헌활동 통합 브랜드 '향군 GO! GO! GO! 캠페인'의 일환으로, 호국영웅들의 숭고한 희생정신을 기리고 국민 안보의식을 높이기 위해 기획됐다. 참가자들은 전사자 명비와 유엔참전비를 하나씩 정성껏 닦고 주변을 정비하며 6·25전쟁 전사자와 유엔참전용사들의 이름을 일일이 확인하는 등 묵념과 추모 시간을 가졌다.

향군은 보훈·안보 활동과 더불어 재향군인과 보훈가족 복지 증진, 호국정신 함양, 사회공익 증진을 위한 각종 공익사업도 병행하고 있다.

각 지역 재향군인회 여성회가 국가유공자·유가족을 대상으로 반찬 나눔과 식사 대접 봉사활동을 이어가는 것이 대표적 사업으로, 매년 보훈의 달을 전후해 '보훈가족 음식·반찬 나눔 봉사' 프로그램이 반복 추진되고 있다.

향군은 또 안보교육·강연, 시·군·구 단위 안보행사 지원 등을 통해 '향토방위 협조·지원'이라는 설립 목적을 수행하면서, 회원 복지와 공익사업을 동시에 강화하는 방향으로 연중 사업을 확대하고 있다.

향군 관계자는 "호국보훈의 달을 맞아 진행한 이번 캠페인은 나라를 위해 희생한 영웅들에게 감사의 마음을 전하고 그 정신을 계승하기 위한 사회공헌활동"이라며 "앞으로도 다양한 봉사활동과 안보활동을 통해 국가안보 제2보루로서의 역할을 충실히 수행해 나가겠다"고 밝혔다.

향군은 이번 전쟁기념관 봉사를 포함한 '향군 GO! GO! GO! 캠페인'을 연중 사업으로 운영하며 전국에서 환경정화활동, 보훈가족 나눔 봉사, 취약계층 지원 등 공익사업을 꾸준히 펼쳐나갈 방침이라고 했다.

gomsi@newspim.com