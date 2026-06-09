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2026.06.09 (화)
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韓 보유세 OECD 평균 웃돌지만 선진국엔 못 미쳐…개편론 재점화

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 9일 다주택·투기보유 주택에 대한 보유세 강화를 예고했다
  • 한국 보유세는 OECD 평균 수준이나 G7 등 주요 선진국보다 총조세·GDP 대비 비중이 낮은 편이다
  • 정부는 7월 세제개편안에서 종부세·재산세·다주택자 과세 등을 포함한 보유세 개편 방향을 논의할 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李, 실거주 1주택 보호·투기수요 억제 예고
영국·아일랜드도 최근 보유세 강화 움직임

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 이재명 대통령이 다주택자와 투자 목적 주택 보유자에 대한 세 부담 강화를 시사하면서 부동산 보유세 개편 논의가 다시 본격화하고 있다.

우리나라 부동산 보유세는 OECD(경제협력개발기구) 평균 수준이지만 미국·영국·프랑스·일본 등 주요 선진국과 비교하면 여전히 낮은 수준이다.

정부가 다음 달 세제개편안을 예고한 가운데 종합부동산세를 중심으로 한 보유세 체계 손질 여부에 관심이 쏠린다.

9일 정부에 따르면 이 대통령은 전날 취임 1주년 기자회견에서 "우리나라의 보유세가 대체로 낮다"며 "거주용이 아닌 주택에 대한 부담을 늘려 시장에 나오게 해야 한다"고 밝혔다.

이어 "거주하기 위해 주택을 보유한 사람은 보호해야 하지만 여러 채를 가지고 있다면 상응하는 부담을 지는 것이 맞다"며 "서구 선진국이 하는 것만큼의 보유 부담을 갖게 하는 것이 적절하다"고 말했다.

이는 실거주 목적의 1주택자는 보호하되 다주택자와 투기 수요에 대해서는 세 부담을 높여 시장에 매물을 유도하겠다는 의미로 해석된다. 보유세 개편과 함께 대출 규제와 공급 확대를 패키지로 추진하겠다는 구상도 내놨다.

보유세는 부동산을 보유한 사람에게 매년 부과되는 세금이다. 대표적으로 재산세와 종합부동산세가 포함된다. 재산세는 주택·토지·건축물 소유자에게 부과되는 지방세이며 종합부동산세는 일정 기준을 초과하는 고가 주택이나 토지 보유자에게 추가로 부과되는 국세다.

한국의 부동산 보유세 체계는 해외 주요국과 차이가 있다. 미국과 캐나다, 영국 등이 재산세(Property Tax) 중심의 단일 보유세 체계를 운영하는 것과 달리 한국은 지방세인 재산세와 국세인 종합부동산세를 함께 부과하는 이원화 구조를 갖고 있다.

OECD 통계상 한국의 보유세에는 재산세와 종합부동산세 외에도 농어촌특별세, 지역자원시설세(특정부동산분), 주민세(사업소분) 등이 포함된다.

지난 2024년 기준 한국의 부동산 보유세 비중은 총조세 대비 4.9%, 국내총생산(GDP) 대비 0.9% 수준이다. OECD 평균은 각각 3.8%, 0.9%다. 한국은 총조세 대비 비중에서는 OECD 평균을 웃돌지만, GDP 대비 비중은 동일한 수준이다.

최근 5년간 부동산 보유세 국제비교: 총조세 대비 비중, GDP 대비 비중. [자료=국회예산정책처] 2026.06.08 plum@newspim.com

반면 주요 선진국과 비교하면 격차가 나타난다. 주요 7개국(G7)의 평균 보유세 비중은 총조세 대비 8.1%, GDP 대비 1.9%로 한국보다 각각 3.2%p, 1.0%p 높다.

국가별로 보면 미국의 보유세는 총조세 대비 13.6%, GDP 대비 2.7%에 달한다. 영국은 각각 9.9%, 2.8%, 프랑스는 10.2%, 1.9%, 일본은 9.3%, 1.9% 수준이다. 한국의 보유세 부담이 OECD 평균 수준이지만 주요 선진국보다는 낮은 이유다.

한국의 보유세 비중은 문재인 정부 시절 공시가격 현실화 정책과 종합부동산세 강화 영향으로 2021년 총조세 대비 5.4%, GDP 대비 1.1%까지 상승했다.

그러나 이후 공시가격 현실화 계획 수정과 공정시장가액비율 인하 등 보유세 완화 조치가 시행되면서 다시 감소세로 전환됐다.

종부세 징수액은 2016년 1조3000억원에서 2022년 6조8000억원까지 증가했지만 이후 2023년 4조6000억원, 2024년 4조2000억원으로 감소했다.

재산세 징수액은 2016년 9조9000억원에서 2024년 15조1000억원, 지난해 15조8000억원으로 증가했다.

해외에서도 보유세를 활용해 부동산 시장을 관리하려는 움직임이 이어지고 있다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

아일랜드는 빈집세를 기존 주택세의 5배에서 7배로 인상했고 영국은 사립학교가 보유한 비주거용 부동산에 대한 세제 혜택을 축소했다.

다만 예정처는 한국의 보유세 수준을 단순히 OECD 평균과 비교하기보다 부동산 가격과 자산 구조를 함께 고려해야 한다고 설명했다. 한국은 가계자산에서 부동산이 차지하는 비중이 주요 선진국보다 높고 수도권 주택가격도 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다.

이는 이 대통령이 전날 "부동산에 국가 자산과 역량이 과도하게 잠겨 있다"고 지적한 문제의식과도 맞닿아 있다.

이 대통령은 "세제와 금융, 규제, 공급 정책을 정리해 한꺼번에 발표할 것"이라며 "세제 문제는 7월쯤 정리해 내년 예산안 편성 과정에서 함께 논의하게 될 것"이라고 밝혔다.

이에 따라 다음 달 발표될 세제개편안에서 종합부동산세와 재산세, 다주택자 과세 체계 등을 포함한 보유세 개편 방향이 담길지 주목된다.

plum@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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