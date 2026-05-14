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집값 올라도 보유세 급등은 피하나…올해 공정시장가액비율 유지 무게

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 14일 올해 종부세는 현행 세율·공정시장가액비율 60%를 유지해 부과할 것으로 전망했다
  • 6월 1일 과세 기준일과 최소 3개월 걸리는 시행령 개정 절차 탓에 올해 안 공정시장가액비율 인상은 사실상 어렵다고 했다
  • 전문가들은 지방선거와 조세 저항 부담으로 종부세 인상은 내년 이후 공시가격 보완과 함께, 공정시장가액비율 차등 상향 방식으로 추진될 것으로 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공정시장가액비율 조정, 통상 최대 3개월 필요…6월1일까지 역부족
올해 종부세는 기존 방식대로 산정될 것…내년부터 상향 예상
전문가들, 내년 이후 집값 따라 공정시장가액비율 차등적용 전망

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 양도소득세를 비롯한 정부의 전방위적인 부동산 세제 강화 움직임 속에서도 마지막 변수로 거론됐던 보유세의 연내 추가 인상 가능성은 사실상 낮아진 것으로 전망된다.

부동산 보유세를 높이는 방식은 크게 두 가지다. 종합부동산세법 개정을 통해 세율 자체를 인상하거나, 시행령 개정을 통해 공정시장가액비율을 상향 조정하는 방법이다. 다만 올해 종부세 과세 기준일이 6월 1일인 만큼 제도 개편을 추진하기에는 물리적 시간이 부족하다는 분석이 나온다. 법률 개정은 물론 시행령 개정 역시 현실적으로 쉽지 않은 상황이다. 이에 따라 올해 종부세는 공표된 공시가격에 현행 공정시장가액비율 60%를 적용하는 방식으로 산정될 가능성이 크다. 

◆ 양도세 중과 재개에도 '버티는' 다주택자...공정시장가액비율 상향 전망 높아

14일 부동산시장 전문가들과 재정경제부 등에 따르면 올해 종합부동산세 부담은 지난해 적용된 세율과 공정시장가액비율 체계 안에서 결정될 전망이다. 시장에서 제기됐던 추가 세 부담 확대 우려는 일단 한숨 돌리게 됐다는 평가다.

재정경제부 관계자는 "아직 종부세 과세 방침이 최종 확정된 것은 아니다"라면서도 "종부세 인상을 위해서는 법 개정과 시행령 정비 등 여러 절차가 필요한데 현재까지 관련 작업이 진행된 상황은 아니다"라고 말했다.

[삽화=생성형AI 제작]

종부세를 인상하려면 법을 바꿔 세율을 올리거나 시행령에 규정된 공정시장가액비율을 상향해야한다. 이 가운데 법률을 개정하기 위해서는 국회에서 개정 법안을 발의한 후 입법과정을 거쳐야한다. 하지만 현재 국회에서 계류 중인 종합부동산세법 개정안 가운데 입법 절차를 밟고 있는 안건은 없다. 

이에 따라 공정시장가액비율 인상이 유일한 종부세 인상수단으로 꼽힌다. 공정시장가액비율은 결정된 공시가격에 곱해주는 비율로 60~100%까지 정부가 대통령령으로 결정할 수 있다. 이는 종부세 및 재산세 부담을 낮추기 위해 이명박 정부시절 도입된 것으로 공시가격에 비해 낮은 보유세가 산정되는 결정 요인이다.

공정시장가액비율은 도입 이후 이명박-박근혜 정부 시절 80%가 적용됐지만 문재인 정부 막바지인 2021년에는 95%까지 치솟았다. 당시 집값이 크게 오른데다 실거래가 대비 공시가격 비율을 인위적으로 상향하며 공시가격이 급등했다. 이에 따라 보유세 부담이 커지자 결국 윤석열 정부는 이듬해 이를 60%까지 낮췄으며 이후 공정시장가액비율은 지금까지 5년째 60%를 유지하고 있는 상태다. 

이에 따라 시장 전문가들은 정부가 양도세에 이어 종부세 인상을 추진하려면 공정시장가액비율 인상을 검토할 것으로 내다봤다. 특히 이재명 대통령은 "집을 사는 것은 개인의 자유지만 이것이 이익이 될지 손해가 될지는 정부가 정한다"고 말해 보유세 인상을 암시하면서 공정시장가액비율 상향 가능성이 강하게 전망되고 있다. 전문가들은 양도세 중과 재개 이후 부동산시장 압박을 위해 보유세 인상 가능성을 높게 점치고 있으며 이를 위한 공정시장가액비율 상향을 예견하고 있는 상태다. 

◆ 올해 공정시장가액비율 조정 시간 여유 없어…내년 종부세부터 비율 인상 전망

하지만 올해 부과될 종부세는 실거래가 대비 69%에 맞춘 공시가격에 공정시장가액비율 60%가 적용된 기존 종부세 산정 기준에 맞춰 산출될 전망이다. 정부의 제도 개선 움직임이 없기 때문이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "지난해 집값 급등에 따라 보유세가 충분히 오르기 때문에 정부도 굳이 무리를 해서 공정시장가액비율을 올려 세금을 늘리진 않을 것으로 보인다"고 말했다. 

공정시장가액비율을 인상하려면 먼저 담당 부처인 재정경제부가 시행령 개정안을 만들어 법제처의 사전 심사를 거쳐야한다. 이후 대통령 주재 국무회의에서 개정안을 결정하고 이후 법제처 심사를 받은 후 개정안 공표를 위한 국무회의를 다시 열어야한다. 이를 모두 합칠 경우 약 3개월의 시간이 필요하다는 게 관가의 이야기다.

올해 부과될 종부세는 6월 1일 기준 보유자를 대상으로 하는 만큼 공정시장가액비율도 기준일 이전에 결정돼야 한다. 하지만 아직 시행령 개정안에 대한 법제처 사전 심사는 이뤄지지 않았기 때문에 시기적으로 볼 때 공정시장가액비율 인상은 사실상 불가능해진 상태다. 재경부 관계자는 "종부세 인상을 위해서는 양도세 등 다른 세금과의 연계성도 살펴야하는 만큼 단순히 공정시장가액비율만 놓고 결정할 순 없다"고 말했다.  

더욱이 6월 3일 지방선거를 불과 20일 가량 앞두고 종부세 인상이 거론될 경우 정권 차원에서 부담이 따를 것이란 진단도 나온다. 특히 종부세가 집중되는 서울시 지방선거에 악재로 작용할 가능성이 높다는 게 전문가들의 분석이다. 여기에 이재명 대통령이 대선 시절부터 여러차례 "부동산을 세금으로 잡는 것은 최후의 수단"이라고 언급한 만큼 종부세의 즉각적인 인상은 쉽지 않다. 

전문가들은 이재명 정부의 '보유세 인상 로드맵'은 공시가격 보완방안이 수립되는 올 연말부터 가속화될 것으로 내다보고 있다. 한 시장 전문가는 "양도세와 취득세와 같은 거래세를 내리지 않은 상태에서 종부세를 올리는 것은 문재인 정부시절 나타난 조세 저항을 불러일으킬 가능성이 높다"며 "올 연말 이후 보유세 인상을 시도할 때 공정시장가액비율은 일정가격 이하는 60%, 이상은 80% 식으로 주택 가격에 따라 차등적으로 설정될 것으로 예측된다"고 말했다. 

donglee@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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