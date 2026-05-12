전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.12 (화)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

양도세 중과 부활 이어 보유세 강화론…부동산 시장 영향은

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 다주택자 양도세 중과가 9일 시행되며 시장이 추가 압박에 촉각을 곤두세운다.
  • 다주택자 버티기로 매물 잠김 현상이 예상되며 거래가 위축된다.
  • 정부는 지방선거 후 비거주 1주택자 과세 강화와 보유세 시그널로 대응한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장특공 압박, 비거주1주택자 매물 유도해 매물잠김 현상 일시적 방어 가능
종부세 인상 시그널…공정시장가액비율 올려 보유세 인상도 배제 못해

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 9일부터 주택 매각 차익의 최대 82.5%를 세금으로 환수하는 다주택자 양도소득세 중과가 본격 시행되면서 시장에서는 다주택자에 대한 추가 압박 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다.

양도세 부담이 급격히 커진 만큼 다주택자들이 매도 대신 보유를 선택하며 이른바 '버티기'에 나설 가능성이 높다는 분석에서다. 이에 정부 역시 매물 잠김 현상 심화를 막기 위한 후속 대책 마련에 나설 것이란 전망이 나온다.

정부는 지방선거 이후 비거주 1주택자 과세 강화 방안을 중점적으로 검토할 것으로 알려졌다. 여기에 증여나 장기 보유 전략으로 선회하는 다주택자에 대한 규제·과세 강화 가능성도 거론된다. 다만 이재명 대통령이 보유세를 '최후의 수단'으로 언급한 만큼, 시장에서는 보유세의 즉각적인 인상 가능성에 대해서는 다소 엇갈린 전망이 나오고 있다.

◆ 다주택자는 '버티기' 1주택자는 금융 동결로 주택 거래 못해…매물잠김 필연적

12일 부동산 업계에 따르면 양도소득세 중과 재개를 기점으로 다주택자에 대한 정부의 추가 압박 정책이 본격화될 것이란 관측이 나오고 있다.

9일 양도세 중과가 재개된 가운데 매물잠김 현상과 다주택자 추가 압박을 위한 정부 정책이 예상되고 있다. 사진은 서울 시내 부동산중개업소 모습 [사진=뉴스핌DB]

양도세 중과가 시행된 만큼 다주택자의 행동은 '버티기'로 예상되고 있다. 양도차익의 최대 82.5%를 양도세로 걷어가는 정책에도 불구하고 집을 팔 다주택자는 많지 않을 것이기 때문이다. 이에 따라 매물이 줄어들고 거래도 함께 위축되는 매물 잠김 현상이 예상되고 있다. 

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "이미 정리 의향을 가진 다주택자는 9일 이전 대부분 정리했다고 보여지는 만큼 지금까지 집을 안 판 다주택자가 막대한 양도세를 감당하며 팔 확률은 높지 않다"며 "결국 다주택자 매물이 줄어들며 지금까지 안팔린 매물은 회수되는 등 매물잠김 현상이 나타날 것"이라고 말했다. 

대다수 시장 전문가들은 9일 이후 주택시장에 대해 지난 2022년 발생했던 집값 하락이 나타나기 보다 전반적인 박스권 안정세가 이어질 것으로 예상하고 있다. 급매물이 대부분 정리된 것으로 보이며 팔 사람은 이미 팔았기 때문에 추가 매물도 부족해질 것으로 예상돼서다.

실제 올해 들어 정부의 양도세 중과 재개 방침으로 인해 늘어난 매물로 거래가 꾸준히 이어졌지만 5월 들어 줄어든 모습이 역력하다. 지난 4월 서울시내 아파트 거래량은 6105건은 전달인 3월(5461건)대비 10% 이상 늘었지만 약 열흘이 지난 이달 들어선 293건으로 크게 위축된 상태다. 8일과 9일 1200건에 달하는 토지거래허가 신청이 들어온 점을 감안하더라도 지난달 수준을 넘어서는 거래건수를 기록하긴 어려울 것으로 예상되고 있다. 

◆ 장특공 압박으로 비거주 1주택자 매물 유입 유도…보유세 인상 시그널 강화 예상 

이에 따라 정부의 매물잠김 현상에 대처하기 위한 추가 규제 정책에 관심이 모인다. 가장 먼저 시작될 것으로 예측되는 것은 비거주 1주택자에 대한 대응이다. 이 대통령을 필두로 정부에서 여러차례 거론한 만큼 지방선거가 끝난 이후 곧바로 정책이 나올 것이란 시각이 많다. 

즉 비거주 1주택자에 대한 장기보유특별공제 개편안을 마련한 후 이에 대한 유예기간을 적용하는 것이다. 이렇게 되면 이들 비거주 1주택자들은 장특공제 폐지에 따른 양도세 증액을 피하기 위해 서둘러 집을 매각할 것으로 예측된다. 물론 이들은 보유한 집을 파는 것보다 갖고 있던 집으로 돌아가는 방식을 택하겠지만 이들이 살고 있던 전월세 주택이 매물로 나오면서 매물잠김 현상이 어느 정도 완화될 것으로 예측된다. 다만 이 과정에서 전월세 매물이 크게 줄어드는 것은 불가피한 일로 꼽힌다. 이에 대한 정부의 대책은 없다. 

다음으로 버티기에 들어간 다주택자에 대한 압박이다. 이에 대해서는 보유세 증액이 대처법으로 꼽힌다. 이재명 대통령은 대선 시절부터 "세금으로 부동산시장을 잡지 않겠다"고 밝혔지만 이미 양도세 중과 유예 폐지와 장특공제 개편안을 거론하면서 '세금 압박'은 시작된 상태다. 다만 양도세의 경우 이재명 정부를 비롯해 민주당 정권에서는 부동산 세금이 아닌 '번 돈에 대한 과세'인 소득세로 규정하고 있는 만큼 결국 종합부동산세 인상이 관건이 될 전망이다. 

이 대통령이 여러 차례에 걸쳐 '세금 인상은 최후의 수단'이라고 지적한 만큼 일단 올해 7월 세제 개편에서 종부세 인상안이 나올 가능성은 높지 않을 것으로 보인다. 물론 종부세 산정에서 가장 중요한 역할을 하는 공정시장가액비율을 현행 60%에서 이명박·박근혜 정부시절까지 유지했던 80%로 되돌리는 것은 시행령으로 할 수 있다. 하지만 이 역시 올해 당장 시행되진 않을 것이란 분석이 많다. 자칫 대통령의 '말 바꾸기'가 될 수 있기 때문이다. 

이에 따라 정부는 당장 보유세 인상보다 보유세 인상에 대한 '시그널'을 강력하게 제시할 것으로 예측된다. 실거래가 대비 공시가격을 뜻하는 이른바 '현실화율'을 지금보다 높이고 내년 이후 공정시장가액비율 인상을 선언하는 방식이 예상된다. 이렇게 되면 시차를 두고 다주택자의 집 팔기가 이어질 가능성이 높다. 

다음으로 증여세에 대한 추가 대응도 예상된다. 다만 증여세는 현 수준도 다른 나라에 비해 높은 만큼 세율을 올려 세금을 강화하는 것보다 먼저 증여에 대한 철저한 검증이 이뤄질 것으로 전망된다. 앞서 이 대통령은 SNS를 통해 '정당한 세금을 내고 증여를 하는 것은 괜찮다'고 말한바 있다. 이에 따라 증여는 세금 확대보다는 법을 회피하는 불법 및 편법 증여에 대한 대응이 있을 것으로 예측된다. 하지만 다주택자를 기준으로 할 때 증여세와 양도세가 비슷해진 만큼 증여세를 좀더 올릴 가능성도 상존하고 있다. 

이은형 연구위원은 "정부가 매물 잠김현상을 극복하기 위해 노력한다지만 금융게 등이 강화된 상태에서 추가로 할 수 있는 일은 많지 않다"며 "다주택자에 대한 추가 압박은 결국 보유세밖에 없는 만큼 이번 세제개편안에서 공정시장가액비율 인상을 추진하는 것도 배제할 수 없는 상태"라고 말했다. 

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 본선 20팀 공개 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출자 20팀 명단이 11일 공개됐다. 이번 대회에는 총 300여팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세의 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 뜨거운 참여 열기를 보였다. 히든스테이지 제2·3회 출신인 민물결, 신직선, Che!vee, OTWO 등이 재도전에 나서 주목을 받았다. 2026 히든스테이지 1차 합격자. [사진= 히든스테이지 사무국] 예선 심사는 창작력(40%), 실연 역량(20%), 대중성(30%), 지원 성실도(10%)의 배점으로 진행됐다. SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰리며 예심부터 어느 해보다 높은 수준의 경쟁이 펼쳐졌다. 최종 선발된 본선 진출자 20팀을 보면 여성과 20대가 강세를 보이는 등 청년들의 참여 열기가 뜨거웠다. 합격자 중에서는 20대 참가자가 가장 많았으며, 여성 참가자 수가 남성을 크게 웃돌았다. 개인과 팀을 합산하면 혼성 팀 2개를 포함해 팀 부문 참가자들의 약진도 두드러진다. 여성 참가자로는 보리(25), 김나라(27), 박희수(32), 혼즈(32), 변미리(26), 오아(30), 신직선(36), 도이주(20), 마린(28), 채수빈(27), 박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28), 최혁준(심각한개구리·33), 윤준(27), 윤태경(34), 정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선 진출에 성공했다. 혼성 팀으로는 김은찬밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 진출 경험이 있는 팀으로, 이번에 재도전해 다시 본선 무대를 밟게 됐다. 1차 합격자 20팀은 오는 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터는 여의도 본사에서 유튜브 녹화가 시작, 총 20팀의 유튜브 라이브클립이 제작된다. 본선 경연 영상은 6월 26일부터 매주 금요일마다 2명(팀)씩 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 공개된다. 결선인 TOP 10 순위 결정전은 9월 중 오프라인 공개 무대서 열릴 예정이다. 시상 내역은 문체부장관상인 대상(500만 원), 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원), 우수상(1명)·루키상(1명) 각 200만 원 등 총 상금 1200만 원 규모다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-05-11 17:24
사진
'내란 가담' 이상민 항소심 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 오늘 나온다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 12일 오후 3시 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고기일을 진행한다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 12일 나온다. 사진은 이 전 장관  [사진=뉴스핌 DB] 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤석열 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 또 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 "단전·단수를 지시한 적도, 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다"는 취지로 허위 증언한 혐의도 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황을 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 다만 소방청 간부들에 대한 직권남용권리행사방해 혐의와 최상목 전 경제부총리에게 윤 전 대통령이 문건을 전달한 장면을 보지 못했다고 위증한 혐의에 대해선 무죄를 선고했다. 특검은 항소심 결심에서 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었고 당황스러웠던 계엄은 저에게도 마찬가지였다. 우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 한 통화가 거센 올가미가 돼 내란이라는 혐의를 받게 됐다"며 혐의를 부인했다. 한편 한덕수 전 총리 측은 전일 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)에 상고장을 제출했다. 재판부는 지난 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. pmk1459@newspim.com         2026-05-12 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동