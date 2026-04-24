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[ETF 시황] '화장품·조선 ETF' 상승…글로벌 기술주 '약세'

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AI 핵심 요약

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  • 24일 ETF 시장에서 코스닥 상승으로 1200선 돌파했다.
  • PLUS 태양광&ESS 8.49%, SOL 조선기자재 7.67% 수익률 상위였다.
  • KODEX 200TR 745억원 유입, 레버리지 ETF 대규모 유출됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신재생·전력 인프라 ETF 수익률 상위권
레버리지 ETF 중심 차익실현 자금 이탈

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 24일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 코스피가 중동 지정학적 변수 속에 보합권에 머문 가운데 코스닥이 상승세를 이어가며 종가 기준 1200선을 돌파했다. 화장품·조선 기자재·백화점 업종 강세가 반영되며 관련 테마형 ETF는 상승한 반면, 글로벌 기술주 및 일부 테마 ETF는 약세를 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 PLUS 태양광&ESS(8.49%), SOL 조선기자재(7.67%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(6.88%), TIGER Fn신재생에너지(6.77%), TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)(6.74%) 순으로 집계됐다. 신재생에너지, 전력 인프라, 조선 관련 ETF가 상위권에 포진했다.

테마별로도 유사한 흐름이 나타났다. 상승률 상위 테마는 외인수급(4.74%), 화장품(4.69%), 조선(4.47%), AI전력(3.35%) 등으로 집계됐다. 코스닥 강세를 이끈 화장품과 조선 관련 업종이 ETF 시장에서도 상승 흐름을 견인했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "중동 리스크 경계 속 반도체가 쉬어가며 순환매 장세가 연출됐다"며 "코스닥은 바이오·화장품·신재생 업종들이 강세를 보였다"고 분석했다.

<사진=게티이미지뱅크>

반면 수익률 하위 ETF는 TIGER 미국우주테크(-4.70%), RISE 미국반도체인버스(합성 H)(-4.40%), ACE MSCI인도네시아(합성)(-3.93%), ACE 미국우주테크액티브(-3.73%), TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus(-3.72%) 등으로 나타났다. 글로벌 기술주와 일부 해외 테마 ETF는 변동성 확대 속에 약세를 보였다.

하락률 상위 테마는 인도네시아(-3.93%), 기타 귀금속(-3.60%), 사이버보안(-2.36%), 핀테크(-2.05%) 등으로 집계됐다. 글로벌 정책 변수와 차익실현 매물이 맞물리며 일부 해외 및 기술 테마 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.

자금 흐름에서는 방향성 탐색 국면이 이어졌다. 자금 유입 상위 ETF는 KODEX 200TR(745억원), TIGER 미국S&P500(604억원), SOL AI반도체TOP2플러스(582억원), TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브(521억원), ACE 머니마켓액티브(490억원) 순으로 나타났다. 지수형과 글로벌 ETF, 반도체 테마로 자금이 분산 유입되며 시장 대응 흐름이 나타났다.

반면 자금 유출 상위 ETF는 KODEX 레버리지(-3515억원), KODEX 코스닥150레버리지(-1393억원), KODEX 200(-739억원), KODEX 코스닥150(-613억원), KODEX 삼성그룹밸류(-568억원) 등으로 집계됐다. 지수 방향성이 제한된 가운데 레버리지 및 일부 대형 지수 ETF에서는 차익실현 성격의 자금 이탈이 나타난 것으로 분석된다.

이경민 대신증권 연구원은 "외국인 매도는 반도체 등 IT 업종에 집중되고 있으며 자동차·금융·건설 등에서도 차익 매물이 출회되고 있다"며 "실적 시즌이 본격화되면서 업종 간 순환매 장세가 더욱 뚜렷해질 것"이라고 내다봤다.

nylee54@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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