[ETF 시황] '화장품·조선 ETF' 상승…글로벌 기술주 '약세'

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신재생·전력 인프라 ETF 수익률 상위권

레버리지 ETF 중심 차익실현 자금 이탈

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 24일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 코스피가 중동 지정학적 변수 속에 보합권에 머문 가운데 코스닥이 상승세를 이어가며 종가 기준 1200선을 돌파했다. 화장품·조선 기자재·백화점 업종 강세가 반영되며 관련 테마형 ETF는 상승한 반면, 글로벌 기술주 및 일부 테마 ETF는 약세를 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 PLUS 태양광&ESS(8.49%), SOL 조선기자재(7.67%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(6.88%), TIGER Fn신재생에너지(6.77%), TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)(6.74%) 순으로 집계됐다. 신재생에너지, 전력 인프라, 조선 관련 ETF가 상위권에 포진했다.

테마별로도 유사한 흐름이 나타났다. 상승률 상위 테마는 외인수급(4.74%), 화장품(4.69%), 조선(4.47%), AI전력(3.35%) 등으로 집계됐다. 코스닥 강세를 이끈 화장품과 조선 관련 업종이 ETF 시장에서도 상승 흐름을 견인했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "중동 리스크 경계 속 반도체가 쉬어가며 순환매 장세가 연출됐다"며 "코스닥은 바이오·화장품·신재생 업종들이 강세를 보였다"고 분석했다.

<사진=게티이미지뱅크>

반면 수익률 하위 ETF는 TIGER 미국우주테크(-4.70%), RISE 미국반도체인버스(합성 H)(-4.40%), ACE MSCI인도네시아(합성)(-3.93%), ACE 미국우주테크액티브(-3.73%), TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus(-3.72%) 등으로 나타났다. 글로벌 기술주와 일부 해외 테마 ETF는 변동성 확대 속에 약세를 보였다.

하락률 상위 테마는 인도네시아(-3.93%), 기타 귀금속(-3.60%), 사이버보안(-2.36%), 핀테크(-2.05%) 등으로 집계됐다. 글로벌 정책 변수와 차익실현 매물이 맞물리며 일부 해외 및 기술 테마 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.

자금 흐름에서는 방향성 탐색 국면이 이어졌다. 자금 유입 상위 ETF는 KODEX 200TR(745억원), TIGER 미국S&P500(604억원), SOL AI반도체TOP2플러스(582억원), TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브(521억원), ACE 머니마켓액티브(490억원) 순으로 나타났다. 지수형과 글로벌 ETF, 반도체 테마로 자금이 분산 유입되며 시장 대응 흐름이 나타났다.

반면 자금 유출 상위 ETF는 KODEX 레버리지(-3515억원), KODEX 코스닥150레버리지(-1393억원), KODEX 200(-739억원), KODEX 코스닥150(-613억원), KODEX 삼성그룹밸류(-568억원) 등으로 집계됐다. 지수 방향성이 제한된 가운데 레버리지 및 일부 대형 지수 ETF에서는 차익실현 성격의 자금 이탈이 나타난 것으로 분석된다.

이경민 대신증권 연구원은 "외국인 매도는 반도체 등 IT 업종에 집중되고 있으며 자동차·금융·건설 등에서도 차익 매물이 출회되고 있다"며 "실적 시즌이 본격화되면서 업종 간 순환매 장세가 더욱 뚜렷해질 것"이라고 내다봤다.

nylee54@newspim.com