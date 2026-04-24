한국거래소, 'KRX 드림나래' 후원금 3억8500만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 24일 초록우산 부산지역본부에 후원금 3억8500만원을 전달했다.
- KRX 드림나래 사업으로 자립준비청소년에게 5년간 3200만원과 교육을 지원한다.
- 올해 4기 10명을 선발해 발대식을 열고 선배들이 경험을 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 24일 초록우산 부산지역본부에 'KRX 드림나래' 후원금 3억8500만원을 전달했다고 밝혔다.
거래소에 따르면 이날 전달식에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장, 조유진 초록우산 부산지역본부장, 자립준비청소년 등이 참석했다.
거래소는 지난 2022년부터 충분한 준비 없이 자립을 시작하는 청소년들의 어려움에 공감하며 KRX 드림나래 사업을 추진해 왔다.
해당 사업은 자립준비청소년에게 최대 5년간 3200만원의 자기 계발비와 생활안정자금을 지원하고, 자립교육과 진로·금융 컨설팅 등 프로그램을 제공한다.
거래소는 올해도 보호종료를 앞둔 자립준비청소년 10명을 드림나래 4기로 선발해 발대식을 개최했다. 발대식에는 1~3기 선배 참여자들이 참석해 자립 경험과 노하우를 공유했다.
정은보 한국거래소 이사장은 "자립준비청소년들이 안정적으로 사회에 정착하고, 스스로 미래를 설계할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com