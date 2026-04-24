AP시스템, 자기주식 26만주 활용 RSA·RSU 도입

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레이저 반도체 장비 핵심 인력 성과 보상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = AP시스템이 레이저 반도체 장비 사업 경쟁력 강화와 경영진 책임경영 제고를 위해 자기주식 기반 주식 보상 프로그램을 도입한다.

24일 AP시스템은 자기주식 26만 주를 재원으로 하는 양도제한조건부주식(RSA)·성과조건부주식(RSU) 프로그램을 시행한다고 밝혔다.

이번 프로그램의 대상은 HBM(고대역폭 메모리)·첨단 패키징 분야 제품 개발과 수주 확대를 이끌 핵심 인력이다. 레이저 디본더·다이싱, RTP(급속열처리) 등 반도체 공정 장비의 양산 라인 적용 성공, 수익성 개선 등 성과 지표와 보상을 직접 연계했다.

AP시스템 로고. [사진=AP시스템]

회사 측은 신주 발행 방식의 스톡옵션과 달리 기보유 자기주식을 활용해 유통 주식 수 증가나 주당순이익(EPS) 희석이 없다고 설명했다. 부여 주식에는 의무보유(Lock-up) 조건도 적용돼 오버행 리스크를 제한했다.

이번 보상 프로그램은 기존 주주환원 정책과도 맞닿아 있다. AP시스템은 2024~2026년 3개년간 연결 기준 잉여현금흐름(FCF)과 당기순이익의 약 30%를 주주환원 재원으로 사용하는 정책을 시행 중이다. 올해는 2025년 결산 기준 현금배당 약 50억 원, 자사주 매입·소각 30억 원을 결의했다.

AP시스템 관계자는 "이번 주식기반 보상은 레이저 반도체 장비 사업에서 설정한 도전적인 성장 목표를 달성했을 때 그 과실을 크게 공유할 수 있도록 철저히 성과 중심으로 설계됐다"며 "투자자 입장에서는 반도체 분야로의 성공적인 전환 전략과 경영진의 의지를 확인할 수 있는 지표가 될 것"이라고 말했다.

AP시스템은 과거 OLED 장비 중심이던 매출 구조에서 최근 반도체 장비 부문이 성장세를 보이며 포트폴리오 다변화를 이끌고 있다.

dconnect@newspim.com