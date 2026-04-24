신용한, 노영민·송기섭·한범덕과 '원팀' 구축...민주당 결집 신호탄

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24일 오후 치맥 회동, 경선 앙금 털고 "충북 승리 위해 힘 모은다"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =6.3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 충북도지사 경선 주자들이 전격적으로 '원팀'을 선언했다.

경선 경쟁을 치렀던 후보들이 한자리에 모여 공개적으로 화합을 약속했다.

더불어민주당 충북지사 경선에 나섰던 노영민· 송기섭·신용한·한범덕 등 4명의 예비후보들이 한자리에 모여 지방선거 승리를 다짐하고 있다. [사진=신용한 선거캠프] 2026.04.24 baek3413@newspim.com

민주당 신용한 충북지사 후보는 24일 청주시 율량동의 한 음식점에서 노영민·송기섭·한범덕 등 경선 경쟁자들을 만나 '치맥 회동'을 갖고 지방선거 승리를 위한 공동 대응에 합의했다.

이날 만남은 신 후보의 제안에 노영민 전 대통령 비서실장이 동의하면서 성사됐으며, 장소와 일정은 노 후보 측이 조율한 것으로 전해졌다.

이들은 경선 과정에서 쌓였던 긴장감을 내려놓고 격의 없는 대화를 이어가며 '완전한 원팀' 구성을 공식화했다.

특히 단순한 지지 선언을 넘어 향후 선거운동 전반에서 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.

신 후보는 "충북 민주주의를 이끌어온 선배 정치인들의 경험과 지혜를 배우며 함께 새로운 충북을 만들어가겠다"며 "국정과 도정, 시정의 흐름을 잇는 협력으로 도민이 체감하는 변화를 이끌겠다"고 말했다.

이어 "흔들림 없는 원팀으로 반드시 승리해 충북의 미래를 바꾸겠다"고 강조했다.

노 전 대통령 비서실장은 "경선이 끝난 뒤 하나로 뭉치는 것이 도민에 대한 책임 있는 정치의 출발"이라며 "이번 선거는 이재명 정부의 성공을 지역 발전으로 연결할 중요한 계기"라고 밝혔다.

또 "지난 4년간 정체된 충북의 활력을 되살려야 한다"며 결집 필요성을 강조했다.

송기섭 전 진천군수는 "경쟁을 넘어 협력으로 나아가야 할 시점"이라며 "신 후보의 승리를 위해 적극 지원하겠다"고 했고, 한범덕 전 청주시장 역시 "정권 교체와 지방정부 재편을 위해 당과 도민이 함께 힘을 모아야 한다"며 힘을 보탰다.

이번 회동을 계기로 신 후보는 이른바 '용광로 선거대책위원회' 구성을 마무리하고 본격적인 세 결집에 나설 계획이다.

당내 분열 우려를 조기에 차단하고 외연 확장에 속도를 내겠다는 전략으로 풀이된다.

지역 정치권에서는 이날 '치맥 회동'을 두고 "경선 이후 갈등 봉합과 동시에 선거 초반 기선 잡기에 나선 행보"라는 분석이다.

baek3413@newspim.com