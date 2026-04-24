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李대통령, 인도-베트남 순방 마치고 귀국…실용 외교로 글로벌 사우스 시장 개척

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  • 이재명 대통령이 19일부터 5박 6일 인도·베트남 순방 후 24일 귀국했다.
  • 인도와 교역 500억 달러 목표로 MOU 15건 체결하고 CEPA 협상 재개했다.
  • 베트남과 4800억 원 인프라 계약 등 MOU 70여 개 교환해 기업 진출 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5박 6일 국빈 방문 통해 실질 협력·관계 공고화
'글로벌 사우스' 리더, 인도와 경제 접촉면 넓혀
4800억원 규모 베트남 철도 인프라 사업 참여
16조 규모 베트남 육류 시장 진출 교두보 마련
2030년까지 한-인도 교역 500억 달러 확대

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 5박 6일간의 인도·베트남 국빈 순방을 통해 '글로벌 사우스' 외교의 새 지평을 열고 24일 밤 서울공항을 통해 귀국했다. 이 대통령은 이번 순방을 통해 세계 4위의 경제 대국인 인도와의 경제 접촉면을 늘렸다. 베트남과는 4800억 원의 인프라 사업을 체결해 한국 기업의 진출 발판을 마련했다는 평가를 받는다.

중동 전쟁으로 인한 국제 정세가 불안정한 가운데 인도와 베트남 정상들과 연달아 만나며 공급망과 에너지 수급처 다변화라는 성과도 거뒀다. 특히 베트남 국빈 방문은 새로운 지도부 출범 약 2주만에 권력 서열 1~3위를 연달아 면담하며 미래 협력의 신뢰를 단단히 했다. 

이 대통령은 지난 19일부터 21일까지 2박 3일간 인도를 국빈 방문했다. 인도는 세계 4위의 경제 대국이며 글로벌 사우스(Global South) 리더를 자처하는 국가다. 글로벌 사우스는 신흥국·개발도상국을 아우르는 경제권을 의미한다.

이재명 대통령이 20일 오전(현지시간) 뉴델리 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 나렌드라 모디 총리와 만나 포옹하며 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

◆ 2030년까지 교역액 500억 달러 목표

이 대통령의 인도 국빈 방문 성과 중에서 교역 규모 확대가 단연 눈에 띈다. 올해부터 2030년까지 5년 간의 협력 실행계획을 담은 공동 전략 비전을 비롯해 3건의 부속 문건을 채택했다. 조선·해운·에너지 자원 안보를 포함한 모든 분야를 망라하는 15건의 양해각서(MOU)를 맺었다.

이 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담을 통해 양국 교역 규모를 2030년까지 500억 달러(75조원)까지 확대하기로 했다. 현재 양국 1년 교역액은 250억 달러(37조원) 수준이다. 성장 잠재성이 높은 인도 시장으로의 진출 교두보를 마련했다는 평가다.

그동안 중지됐던 한-인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA) 개선 협상 재개도 성과다. 올해 5월 12차 개선 협상을 진행하기로 했다. 향후 협상 주기를 정례화하기로 했다. 오는 2027년 상반기 내 타결을 목표로 본격 협상하기로 했다.

청와대는 협상이 타결될 경우 한국 기업의 인도 수출과 진출 여건이 개선되고 새로운 통상 협력이 확대될 것으로 기대했다.이 대통령은 "한국 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 새로운 통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 조속히 개선하기로 했다"고 강조했다. 

베트남에서는 한국 기업들의 새로운 판로를 열었다. 이 대통령은 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과의 정상회담을 계기로 12개의 MOU를 체결했다. 이어진 한-베 비즈니스 포럼에서는 첨단 기술과 소비재, 인프라, 에너지, 금융 분야에서 70여 개의 MOU를 교환했다.

가장 눈에 띄는 부분은 베트남 인프라 사업인 4800억 원 규모의 호치민시 도시철도 차량 계약 성사다. 호치민 도시철도 2호선 차량 공급 계약을 맺었다. 한국 철도 차량의 베트남 첫 진출 사례다. 위성락 국가안보실장은 지난 23일 현지 브리핑을 통해 "양국의 인프라 협력의 마중물이 될 것"이라고 의미를 부여했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁 대접견실에서 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 소인수회담을 하기 전 악수하면서 인사하고 있다. [사진=청와대]

◆ 의약품 MOU 체결…"韓 의약품 수출 1000억 늘 것"

정상회담을 계기로 체결된 동물 위생과 검역 협력 MOU도 성과로 꼽힌다. 열처리 가금육을 포함한 축산물 교역 촉진과 검역 분야 정보 교환 협력이 주요 내용이다. 이를 통해 110억 달러(16조원) 규모의 베트남 육류 시장 진출의 교두보가 마련됐다는 평가다. 

의약품 안정성 협력 MOU도 실질 성과로 꼽힌다. 베트남에서 한국의 제약·바이오 분야 신속허가 지위 획득을 위한 기반이 마련됐다.

위 실장은 "(동물 위생과 검역 협력 MOU는) 한국 기업이 110억 달러 규모의 베트남 육류 시장 진출을 확대하는 데 기여할 것"이라며 "의약품 안정성 협력 MOU를 바탕으로 한국 의약품 수출도 연간 1000억원 정도 늘어날 것으로 기대한다"고 설명했다.

이 대통령의 이번 5박 6일 순방을 두고 실용외교의 모범 사례라는 평가도 나온다. 최진 대통령 리더십연구원장은 "미국이나 중국을 비롯해 전 세계적으로 국제 분쟁에 휘말리는 상태에서 인도와 베트남으로 향한 것은 실용외교의 핵심"이라고 봤다. 최 원장은 "인도는 세계 경제 4위의 강국이고 베트남은 한국의 3대 교역국"이라며 "이번 순방은 경제적으로도 외교적으로도 여러 실적을 낸 실용외교"라고 높이 평가했다.

특히 최 원장은 "베트남은 새 지도부가 출범한지 약 2주일 만에 이 대통령이 국빈으로 방문을 했는데 (이 대통령이) 집권 초기이기 때문에 서로 만나면 경제나 외교적인 이슈 뿐 아니라 정치와 외교, 국방 부분에서도 더 돈독한 관계를 맺을 수 있다"며 "경제적 실리 뿐 아니라 정무적 성과도 있는 것"이라고 평가했다. 

pcjay@newspim.com

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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27
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금연구역 내 모든 담배 사용 불가 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 24일부터 '연초의 잎'으로 만든 담배뿐 아니라 연초나 니코틴이 들어간 모든 제품이 담배로 규정돼 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 이날 보건복지부에 따르면, '담배사업법' 개정안 시행으로 '연초'나 '니코틴'뿐 아니라 '연초의 잎'에서 유래하지 않은 제품 역시 연초의 잎 소재 담배와 동일하게 담배에 포함된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배의 정의가 확대됨에 따라 담배 제조업자와 수입판매업자는 담뱃갑 포장지와 담배에 관한 광고에 경고 그림이나 경고문구 내용을 표기해야 한다. 또한 담배에 대한 광고는 잡지 등 정기간행물에 품종군별로 연 10회 이내·1회당 2쪽 이내로 게재해야 한다. 행사 후원, 소매점 내부, 국제항공기·국제여객선 내에만 제한적으로 허용된다. 여성과 청소년을 대상으로 하는 광고나 행사 후원은 금지된다. 광고에는 담배 품명, 종류, 특징을 알리는 것 외의 내용이나 흡연을 권장·유도하거나 여성이나 청소년을 묘사하는 내용 등을 모두 포함할 수 없다. 만일 담배에 가향 물질이 포함되는 경우 이를 표시하는 문구·그림·사진을 제품의 포장이나 광고에 사용할 수 없다. 건강경고 또는 광고에 대한 규제를 위반할 경우는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 가향물질 표시 금지에 대한 규제를 위반할 경우는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 담배 자동판매기는 '담배사업법'에 따라 설치장소나 거리기준 등 요건을 갖춰 소매인 지정을 받은 자만 설치할 수 있다. 담배 자동판매기는 18세 미만 출입금지 장소, 소매점 내부, 19세 미만인 자가 담배 자동판매기를 이용할 수 없는 흡연실에만 설치할 수 있다. 성인인증장치도 부착해야 한다. 담배에 대한 광고물은 소매점 외부에 광고내용이 보이게 전시 또는 부착할 수 없다. 담배 자동판매기 설치 기준을 위반하면 500만원, 성인인증장치 미부착은 300만원의 과태료가 부과된다. 흡연자는 금연구역에서 모든 담배제품을 사용할 수 없다. 금연구역에서 담배제품을 사용할 경우 10만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 한편, 복지부는 당초 지방자치단체의 담배 규제 사항을 점검·단속하려고 했으나 현장의 혼란을 막기 위해 오는 6월 23일까지 계도기간을 두기로 했다. 담배자판기 설치나 성인인증장치 부착 기준 준수 등을 집중적으로 안내한다. 복지부 관계자는 "재고가 소진될 때까지 다소 시간이 걸려 생산 제품에 새로 표시하는 것이 어려운 점을 고려했다"고 설명했다.  sdk1991@newspim.com 2026-04-24 09:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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