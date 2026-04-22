전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

한-베트남 정상회담 12개 MOU 체결…원전·AI·인프라 전방위 협력 강화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 22일 베트남 주석궁에서 또 럼 국가주석과 정상회담을 했다.
  • 과학기술 혁신 협력 마스터플랜 프레임워크와 원전·AI 등 12개 MOU를 체결했다.
  • 인프라·디지털·식약품·문화 분야 협력을 강화하며 한국 기업 진출 기반을 마련했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

바이오·에너지·AI·반도체 공동 연구 추진
원전 개발·금융 협력·식품 안전 분야 기대

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 또 럼 베트남 국가주석의 정상회담을 계기로 한국과 베트남이 과학기술 혁신 협력 마스터플랜 프레임워크를 새로 체결했다. 원전과 인공지능(AI), 지식재산, 인프라, 식약품의 다양한 분야에 걸쳐 12개의 양해각서(MOU)를 맺었다.

이 대통령과 럼 서기장은 22일(현지시간) 오후 베트남 하노이 주석궁에서 소인수·확대 정상회담을 마치고 이같은 내용의 문건 12개를 교환했다. 

이재명 대통령(오른쪽)과 또 럼 베트남 공산당 서기장이 지난해 8월 11일 서울 용산구 대통령실에서 한-베트남 확대정상회담을 앞두고 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 차세대 혁신 인력 양성, 연구 교류 확대 함께

먼저 두 나라는 과학기술혁신 협력 마스터플랜 프레임워크를 새로 맺었다. 프레임워크는 특정 외교 목적을 달성하기 위해 관련 국가들이 합의한 구조적인 틀이나 원칙 또는 협력 체계를 의미한다.

양국은 이번 프레임워크를 통해 바이오와 에너지, AI, 반도체와 같은 중점 협력 분야 연구 과제를 추진하고 차세대 혁신 인력 양성과 연구 교류 확대에 함께 힘쓰기로 했다. 이를 통해 베트남의 연구개발(R&D) 역량 강화를 꾀하고 혁신생태계 조성과 한국 기술 역량과 연계한 연구 성과 확산을 촉진한다.  

원전과 관련해 원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 MOU와 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토에 관한 MOU를 각각 체결했다. 먼저 신규 원전 건설 방안을 모색하고 원전 건설 리스크를 공동 분석하고 공기 최적화 방안 수립을 지원하기로 했다. 원전 정보 교환 체계도 구축하면서 금융 지원 타당성도 검토하기로 했다. 

원전 관련 2가지 MOU를 통해 한국 기업의 신규원전 사업권 확보 기반을 다진다. 베트남 측의 대규모 금융 수요에 부합하는 맞춤형 지원체계를 선제적으로 구축한다. 정부는 이같은 MOU로 한국 기업의 베트남 원전 시장 진출 기반이 마련되고 양국 파트너십도 강화될 것으로 기대했다.

디지털 협력에 관한 MOU도 맺었다. AI와 통신, 전파, 사이버 보안, 디지털 전환의 디지털 분야 협력도 강화한다. 이를 통해 AI·디지털 분야에서 양국 협력 체계가 구축되고 한국 AI기업의 현지 진출에도 크게 기여할 것으로 보인다. 

식품과 의약품, 화장품, 의료기기 안전성 협력에 관한 MOU도 맺었다. 식품·의료 제품 협력 분야를 확대하고 법령·허가·의료제품 공급망 정보를 교환하며 통관 협력도 확대한다. 이번 MOU 체결로 양국 식의약 분야 안전 확보에 새로운 기여가 있을 것으로 기대된다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일(현지시간) 오후 6시 10분께 공군 1호기를 타고 베트남 하노이 노이바이 국제공항에 도착했다. [사진=KTV]

◆ 베트남 인프라 현대화 사업에 참여

전력 인프라 분야 협력에 관한 MOU도 체결했다. 재생에너지나 에너지 저장장치(ESS)와 같은 발전 인프라와 전력망 현대화, 디지털화를 위한 연구개발, 공동연구, 인력교류, 시범사업을 함께 하기로 했다. 베트남의 재생에너지 확대 기반을 마련하고 한국 기업의 현지 진출에도 기여하겠다는 방침이다.

콘텐츠 미래 인재 양성 협력과 상호 이해 증진을 위한 문화자산 관련 창작물 공동제작, 저작권 분야 협력 강화의 내용을 핵심으로 하는 2026-2030 문화협력에 관한 MOU도 맺었다. 문화 산업과 저작권, 인적교류의 문화·관광 분야 실질 협력의 제도적 기반이 마련될 것으로 기대된다. 

물 안보 협력과 수중문화 유산 분야 교류 협력에 관한 MOU도 각각 체결했다. 홍수와 가뭄 대응, 물-에너지 융합, AI 등 스마트 기술 적용 협력을 강화하고 수중문화유산 공동 발굴 조사와 전시·보존을 협력하기로 했다.

경호안전 분야 MOU도 맺었다. 양국 교류의 원활한 경호협조체계를 유지하고 경호와 안전 분야의 협력도 증진한다. 지식재산 분야 심화 협력과 '동물 위생·검역 협력 관련 MOU도 체결했다.

한국 기업 브랜드를 효과적으로 보호하면서 베트남 시장 진출을 지원하고 한국 축산물의 안정적 수출 지원과 수출품목 다변화를 위한 검역 협상 발판을 마련했다. 

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동