복지부, 노인일자리 3만명 통합돌봄서비스 투입

안부 확인부터 병원동행까지

복지부 "우수 사례 지속 발굴"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 4월 말 기준 전국에서 3만명이 넘는 노인일자리 참여자가 통합돌봄서비스에 참여해 돌봄 틈새를 메우고 있다.

보건복지부는 7일 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)' 시행에 맞춰 통합돌봄 지원 노인일자리사업(통합돌봄 보살펴드림)을 우선지정일자리로 지정·운영한 결과 4월 말 기준 전국 3만675명의 어르신이 지역사회 돌봄 현장에서 활동하고 있다고 밝혔다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

통합돌봄 지원 노인일자리는 풍부한 경험과 역량을 가진 어르신이 살고 계신 곳에서 돌봄이 필요한 이웃 어르신을 살피고 지원하는 사업이다. 위기가구 발굴, 건강관리, 식사 지원, 주거환경 개선, 위생 지원에 관한 업무를 실시하고 있다.



참여 어르신의 현황을 분석한 결과 직무 유형별로는 건강관리가 2만6419명(86.1%)으로 가장 높은 비중을 차지했다. 식사 지원 2043명(6.7%), 위기가구 발굴 1145명(3.7%), 주거환경 개선 545명(1.8%), 위생 지원 523명(1.7%) 순이다. 특히 안부 확인, 건강확인, 복약 지원, 병원 동행 등 건강관리 분야의 수요가 높은 것으로 확인됐다.

통합돌봄 지원 노인일자리는 각 지역의 특성과 수요에 맞는 통합돌봄 모델로 운영되고 있다. 대구 고독사 예방 도우미(게이트키퍼), 인천 위기 노인 보호 상담 지원, 전주 통합돌봄서포터즈, 제주 아름동행 병원동행 매니저, 경남 밀양 고쳐드림 사업 등이다.

복지부는 통합돌봄 연계 노인일자리가 전국 현장에 안정적으로 확산될 수 있도록 오는 9월 직무매뉴얼을 개발하고 배포할 예정이다. 지방자치단체와 수행기관 사업설명회도 오는 10월 개최하고 내년부터는 수행기관 평가 유인책도 부여한다.

임을기 노인정책관은 "노인일자리사업 '통합돌봄 보살펴드림'은 일자리와 돌봄을 연계한 바람직한 모델"이라며 "초고령사회 진입으로 돌봄 수요가 지속 증가하는 상황에서 노인일자리가 통합돌봄의 빈틈을 메우는 핵심 인프라로 자리매김해 나갈 수 있도록 우수 사례를 지속 발굴하고 제도가 안착할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com