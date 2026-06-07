민주 "선관위 개혁기구 검토…국민의힘, 국회 원구성부터 협조해야"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 선거관리위원회 개혁기구 설치를 검토중이라는 입장을 밝혔다. 다만 논의를 위해서는 후반기 국회 원구성이 우선이라며 국민의힘의 협조를 촉구했다.

강준현 민주당 수석대변인은 7일 오전 국회에서 기자간담회를 열고 "민주당은 국정조사를 포함한 모든 진상규명 조치를 약속했고 선관위 개혁 기구도 검토 중에 있다"며 이같이 밝혔다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

강 수석대변인은 "선거관리위원회는 헌법상 독립기구의 지위를 갖고 있지만 정부여당은 문제를 회피한 바가 전혀 없다"며 "이재명 대통령도 선관위에 대한 단호한 책임 규명을 천명했다"고 말했다.

이어 "그러나 장동혁 대표는 이번 투표용지 부족 사태를 이용해 정권의 종말을 운운하고 나섰다"며 "장 대표는 정치적 입지를 위한 정치쇼를 그만두라"고 했다.

강 수석대변인은 "국민의힘은 이번 사태의 원인과 책임이 모두 대통령 탓이라고 몰아가는 분위기"라며 "선거가 끝나도 국민의힘의 본질 흐리기, 막무가내식 공세 본능은 여전하다"고 비판했다.

그러면서 "국민의힘이 그렇게 국정조사나 특검을 소리 높여 주장할 거라면 그걸 결정할 수 있는 국회 후반기 원구성부터 협조해야 한다"며 "국민의힘은 조속히 지도부를 선출해 재정비를 마치고 국회 원구성에 협조할 것을 촉구한다"고 강조했다.

강 수석대변인은 "원구성 역시 이재명 정부의 국정 발목잡기 목적으로 접근하지 말아야 할 것"이라고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com