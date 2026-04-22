李대통령 "베트남 새 지도부 첫 국빈, 특별한 관계…원전·인프라·공급망 협력 확대"

베트남 동포 오찬간담회

"협력 관계 미래지향적·전략적 수준 발전

모든 분야 전방위 협력 핵심 파트너 격상"

[하노이·서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) "베트남 지도자들과 만나서 원전·인프라·과학·기술 혁신 같은 전략 분야 협력을 확대하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 베트남 하노이의 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회 자리에서 "(베트남과) 공급망의 안정과 지속 가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 보다 고도의 협력을 하게 될 것"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 22일(현지시간) 오후 베트남 하노이 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "이번 베트남 국빈 방문을 통해서 현재 최고 수준의 협력 관계를 보다 미래지향적이면서 좀 더 전략적인 수준으로 발전시키려 한다"며 "지난해 우리 정부 출범 후 또 럼 베트남 당 서기장 겸 국가주석께서 외국 정상으로는 첫 국빈 방한을 했다. 그리고 베트남에 새로운 지도부가 꾸려진 후 첫 국빈으로 제가 오게 됐는데, 이것만 해도 베트남과 한국의 특별한 관계를 알 수 있지 않느냐"고 했다.

이 대통령은 "양국 국민들의 호감과 교류 덕분에 한국과 베트남 양국 관계는 1992년에 수교를 했는데 불과 1세대 만에 엄청난 발전을 이뤄냈다"며 "양국이 서로에게 3대 교역국이다. 지난해 양국 교역 규모는 무려 946억 달러에 이를 정도로 엄청난 성장을 했다"고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 "2022년에는 우리 한국과 베트남 수교 30주년을 계기로 양국 관계가 포괄적 전략 동반자 관계로 격상됐고 모든 분야에서 전방위적으로 협력하는 핵심적인 파트너가 됐다"고 덧붙였다.

이 대통령은 "약 20만 명 규모로 성장한 우리 베트남 동포 사회는 아세안의 최대 규모이기도 하고 세계에서 다섯 번째로 큰 공동체가 됐다"며 "우리 국민주권 정부는 포용적인 대한민국을 만들기 위해 해외의 다문화 가정 동포들이 겪고 있는 어려움들을 잘 살피고 조속히 해결할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 약속했다.

pcjay@newspim.com