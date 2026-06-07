현대홈쇼핑, 에어컨부터 리조트까지…'여름휴가 장바구니' 연다

8~12일 TV·쇼라서 썸머 바캉스전…냉감이불·에어컨 할인 판매

모바일 라이브 '더 트래블' 주 4회 확대…용평·하이원 리조트 특가 편성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대홈쇼핑이 여름 휴가 시즌을 앞두고 가전, 침구, 패션, 여행 상품을 한데 모은 바캉스 특집전을 연다. TV 방송과 모바일 라이브커머스 '쇼라'를 통해 여름철 수요가 높은 상품을 집중 편성해 휴가 준비 고객을 공략한다.

현대홈쇼핑은 오는 8일부터 12일까지 TV 방송과 쇼라에서 '미리 준비하는 썸머 바캉스전'을 진행한다고 7일 밝혔다. TV 방송에서는 여름 야외활동에 적합한 '디아루체 인견 니트탑 4종'을 8일 오전 5시20분부터 3만9900원에 할인 판매한다.

현대홈쇼핑 '미리 준비하는 썸머 바캉스전' 대표 이미지. [사진=현대홈쇼핑 제공]

같은 날 오후 4시에는 피부 체온을 낮춰주는 '에어룸 냉감이불 풀세트' 기획 방송을 진행한다. 10일 오후 9시40분에는 인공지능(AI) 기능을 탑재한 'LG 휘센 에어컨'을 239만4000원에 할인 판매하며 본격적인 무더위 대비 수요를 겨냥한다.

모바일 라이브커머스 쇼라에서는 여행 상품 편성을 대폭 늘린다. 쇼라의 간판 프로그램 '더 트래블'은 8일부터 14일까지 여행 상품 특집 주간으로 운영되며, 기존 월 1회 수준이던 방송을 주 4회로 확대한다. 대표 상품은 8일 오후 9시에 선보이는 '용평리조트 2박권'이다. 호텔 조식과 케이블카 등 'BIG 6 액티비티 선택 이용권'이 포함됐으며, 방송 중 구매 고객에게는 추가 3만원 할인 혜택을 제공한다.

12일 오후 7시에는 '하이원리조트 단독 패키지'도 특별 방송가로 선보인다. 현대홈쇼핑 관계자는 "여름 휴가 시즌을 앞두고 합리적인 가격에 바캉스 준비를 끝낼 수 있도록 다양한 방송을 집중 편성했다"며 "모바일과 TV 등 채널별 특성에 맞는 상품과 프로모션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com