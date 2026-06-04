현대홈쇼핑, 물류 자동화 고도화…시간당 4000건 처리 체제 구축

화성 물류센터 자동화 확대…하역부터 운송장 부착까지 자동화 완성

홈쇼핑 맞춤형 물류 설비 도입…방송 집중 주문 대응력 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대홈쇼핑이 물류센터 자동화 설비를 확대 도입하며 물류 경쟁력 강화에 나섰다. 홈쇼핑 특유의 대량 주문 처리 환경에 맞춘 자동화 시스템을 구축해 출고 속도와 운영 효율을 끌어올린다는 전략이다.

현대홈쇼핑은 4일 경기도 화성 물류센터에 자동화 물류 설비인 로봇팔과 싱귤레이터를 도입했다고 밝혔다. 로봇팔은 여러 상품을 한 번에 집어 하역 컨베이어 벨트로 옮기는 장비이며, 싱귤레이터는 컨베이어 벨트 위 상품을 자동으로 정렬해 순차 출고를 지원하는 설비다.

현대홈쇼핑 화성 물류센터에서 로봇팔과 싱귤레이터를 활용해 상품을 하역하는 모습. [사진=현대홈쇼핑 제공]

이번 설비는 홈쇼핑 물류 환경에 맞춰 설계된 것이 특징이다. 오픈마켓형 이커머스와 달리 홈쇼핑은 방송 편성에 따라 특정 시간대에 동일 상품 주문이 집중되는 만큼 단시간 내 대량 물량을 처리할 수 있도록 했다. 특히 로봇팔은 한 번에 최대 24개 박스를 옮길 수 있어 하역 효율을 높인다.

현대홈쇼핑은 지난해 도입한 운송장 자동 부착 설비인 오토라벨러와 이번 자동화 설비를 연계해 하역, 상품 정렬, 운송장 부착으로 이어지는 출고 프로세스 자동화 체계를 구축했다. 이를 통해 화성 물류센터의 시간당 물량 처리 능력은 최대 4000건 수준으로 확대되고, 전체 출고 소요 시간은 기존 대비 최대 20% 단축될 전망이다.

현대홈쇼핑은 물류 효율화와 함께 작업 환경 개선 효과도 기대하고 있다. 회사 관계자는 "급변하는 유통 환경에 대응하고 직원들의 안전한 근무 환경을 조성하기 위해 선제적 투자를 진행했다"며 "물류 환경에 적합한 자동화 장비 도입을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com