편의점서 만나는 메시·호날두…이마트24, 레고 축구 팝업 운영

트렌드랩 성수점서 7월 2일까지 운영…축구 테마 레고 12종 판매

구매 고객 대상 쿠폰·레고랜드 입장권 증정…전국 맥주·안주 행사도 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이마트24가 글로벌 축구 이벤트 시즌을 맞아 성수동 플래그십 매장을 레고 축구 테마 공간으로 꾸미고 고객 체험 강화에 나섰다.

7일 이마트24는 편의점 업계 최초로 오는 7월 2일까지 '트렌드랩 성수점'에서 레고 팝업존을 운영한다고 밝혔다.

트렌드랩 성수점 '레고 팝업존' 외부. [사진=이마트24 제공]

이번 팝업존은 레고코리아와 협업해 마련됐다. 레고그룹이 글로벌 축구 축제를 맞아 전개 중인 '우리가 원하는 단 하나' 캠페인을 콘셉트로, 매장 곳곳을 축구 테마 공간으로 연출했다. 외부와 내부에는 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두, 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르 등 세계적인 축구 스타를 레고 미니피겨로 구현한 그래픽을 적용했으며, 매장 전면에는 축구 축제 공식 트로피를 레고 브릭으로 형상화한 대형 조형물을 배치했다.

트렌드랩 성수점에서는 팝업존 운영 기간 동안 레고 에디션 축구 테마 세트 8종을 포함해 총 12종의 인기 레고 상품을 판매한다. 대표 상품은 축구 선수 4인의 미니피겨와 전시 베이스로 경기 장면을 구현한 '레고 에디션 축구 하이라이트' 시리즈다. 메시, 호날두, 음바페, 비니시우스 주니오르 상품은 각각 4만6900원에 판매된다. 축구공 안에 미니 스타디움을 담은 '레고 에디션 축구공'도 16만9900원에 선보인다.

구매 고객 대상 프로모션도 진행된다. 7월 2일까지 레고 상품 구매 고객 100명에게 이마트24 매장 전용 3000원 할인쿠폰을 증정하고, 15만원 이상 구매 고객에게는 레고랜드 코리아 입장권을 제공한다. 레고 축구 테마 세트 8종을 15만원 이상 구매한 고객에게는 레고 브릭 키체인도 추가 증정한다. 모든 경품은 선착순이다.

이마트24는 6월 한 달간 전국 매장에서 축구 팬을 겨냥한 할인 행사도 함께 진행한다. 인기 맥주 번들 4종을 행사 결제수단으로 구매하면 8000원 균일가에 판매하고, '포차24' 상품 2개 이상 구매 시 30% 추가 할인 혜택을 제공한다. 9일부터 25일까지는 이마트24 앱에서 한국 국가대표팀 경기 승부예측 이벤트를 열고 총 3000만원 상당의 이마트24 쿠폰을 증정한다.

mkyo@newspim.com