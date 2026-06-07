배민 B마트, 농가 직매입 통했다…농축산물 매출 53% 뛰어

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제철 과일 산지 소싱 확대…수박 271%·블루베리 132% 성장

지자체·기관 협력 강화…6월 수박·정육·복숭아 할인전 진행

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 배달의민족의 퀵커머스 서비스 배민B마트가 지역 농가와의 산지 직거래를 확대하며 농축산물 판매 성과를 키우고 있다.

B마트를 운영하는 우아한형제들은 올해 1월부터 5월까지 국내 산지에서 직매입한 농축산물 매출이 전년 동기 대비 53% 증가했다고 7일 밝혔다.

배민이 전국 지역 농가와의 협력을 지속 넓힌 결과, 올해 국내 산지에서 직매입한 농축산물 매출이 전년 동기 대비 53% 증가했다고 전했다. [사진=우아한형제들 제공]

성장을 이끈 것은 제철 과일이다. 같은 기간 B마트 과일 전체 매출은 전년 동기 대비 61% 늘었다. 경남 하동·경북 고령 딸기, 경북 성주 참외, 전남 담양·전북 고창 블루베리, 경남 함안·충남 부여 수박 등 지역 산지와 연계한 상품이 판매 확대를 견인했다. 품목별로는 딸기 매출이 74%, 참외가 103%, 귤이 64% 증가했고, 수박은 271%, 국산 블루베리는 132% 뛰었다.

B마트와 직거래 계약을 맺은 산지 농가 및 업체는 현재 전국 56개소에 달한다. 협력 지역도 제주 서귀포시부터 강원 양구군까지 전국으로 넓어지고 있다. 배민은 출하 시기에 맞춘 산지 소싱을 통해 농가에는 안정적인 판로를 제공하고, 소비자에게는 신선식품을 빠르게 전달하는 구조를 강화하고 있다.

지자체 및 기관과의 협력도 확대 중이다. 배민은 2024년 충남 농산물 유통 상생협약을 시작으로 전국한우협회, 경북 구미시 등과 협약을 맺었고, 올해는 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 주관하는 농축산물 할인지원 사업에도 선정됐다.

B마트는 6월에도 지역 농축산물 소비 촉진 기획전을 진행한다.

mkyo@newspim.com