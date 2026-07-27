폭염 위기경보 최고 수준 '심각' 격상…중대본 가동

윤호중 행안부 장관, 범정부 대응체계 가동

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 정부가 전국적인 폭염 확산에 따라 폭염 위기경보를 최고 단계인 '심각'으로 격상하고 범정부 대응체계를 가동한다.

행정안전부는 27일 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보를 '심각' 단계로 격상하고, 윤호중 행정안전부 장관을 본부장으로 하는 중앙재난안전대책본부(중대본)를 가동해 총력 대응에 나선다고 밝혔다.

기상청에 따르면, 7월 장마 종료 이후 폭염이 본격화됨에 따라 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 발효되는 등 무더위와 열대야가 당분간 지속될 것으로 전망된다.

윤호중 행정안전부 장관이 27일 오후 서울 종로구 정부서울청사 서울상황센터에서 열린 폭염 대처 상황 점검회의에서 모두발언을 하고 있다 [사진=행정안전부]

윤호중 행안부 장관은 관계기관과 지방정부에 국민의 생명과 안전을 최우선으로 두고, 현장 중심의 빈틈없는 폭염 대응에 나서라고 지시했다.

행안부는 취약 노인과 쪽방 주민, 노숙인 등 폭염 취약계층에 대한 예찰을 강화하고 냉방물품이 충분히 지원되는지 점검한다. 야외작업장과 취약사업장의 폭염 안전수칙 준수 여부도 감독·점검한다. 고령 농업인을 직접 찾아 안부를 확인하고 야외활동 자제를 안내할 예정이다. 무더위쉼터와 폭염 저감시설은 냉방기기 작동 여부와 현장 접근성 등 운영 실태를 살핀다. 열대야 등 기상 상황에 따라 운영시간도 확대한다.

폭염 중대경보가 발표된 지역에는 '폭염 중대경보 대응 길라잡이'를 배포하고 현장상황관리관을 추가로 파견해 대응 상황을 점검한다. 사회기반시설도 선제적으로 점검한다. 축산농가와 양식업계에는 폭염 예방시설 보급을 지원할 계획이다.

윤 장관은 "폭염은 쪽방촌 주민과 홀로 사는 어르신, 야외 근로자 등 취약한 분들에게 더욱 가혹하게 다가오는 재난"이라며 "특히 냉방시설을 이용하기 어려운 취약계층은 열대야에 더 큰 고통을 겪는 만큼, 정부는 무더위쉼터 운영 확대 등 촘촘한 보호대책을 시행하고 지방정부와 긴밀히 협력해 인명피해 예방에 총력을 다하겠다"고 강조했다.



윤 장관은 이어 "햇볕이 뜨거운 낮 시간대에는 충분한 수분 섭취와 휴식을 취하고, 폭염중대경보가 발표된 지역에서는 야외활동을 즉시 멈추고 시원한 곳으로 이동하는 등 폭염 국민행동요령을 실천해 달라"고 당부했다.

y2kid@newspim.com