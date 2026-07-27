한수원, 포천양수발전소 이주대책 합의…본공사 착공 속도

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력이 27일 포천양수발전소 이주대책을 두고 포천시·주민 28명과 최종 합의했다
- 포천양수발전소는 2019년 포천시 신청으로 후보지 심사 후 선정됐고 현재 토지 보상 중이다
- 한수원은 이주대책 합의로 본공사 착공을 앞두고 사업이 빨라질 것으로 보고 주민 지원도 약속했다
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지난해 4월부터 7차례 협의 끝에 결론
토지 보상 진행…이주 주거지 마련 지원
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 포천양수발전소 건설과 관련해 포천시, 수몰 예정지역 주민들과 이주대책에 최종 합의해 본공사 착공에 속도를 낼 예정이다.
한수원은 포천시 및 이주대상 주민 28명과 이주대책 합의를 마쳤다고 27일 밝혔다.
한수원과 포천시, 주민으로 구성된 3자협의체는 지난해 4월부터 총 7차례에 걸쳐 이주대책을 논의해 왔다.
포천양수발전소는 2019년 지방자치단체 자율유치 공모를 통해 포천시가 신청한 사업이다. 후보지 심사를 거쳐 건설 지역으로 선정됐다.
이후 2023년 예정구역 고시와 2025년 발전소 건설사업 실시계획 승인을 거쳤다. 현재 토지 보상이 진행 중이며 본공사 착공을 앞두고 있다.
한수원은 이번 이주대책 합의로 포천양수발전소 건설사업이 속도를 낼 것으로 보고 있다.
박점동 주민이주대책위원장은 "오랫동안 살았던 마을을 떠나는 것이 아쉽지만 국가적으로 중요한 사업에 협조해야 한다고 생각해 합의했다"며 "수몰 이주민뿐 아니라 인접 마을에도 적절한 지원이 필요하다"고 말했다.
김판호 포천양수건설소장은 "이주대책을 수용해 준 주민들과 협력한 포천시에 감사드린다"며 "주민들의 이주 주거지 마련에 불편이 없도록 보상을 신속히 추진하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com