지역난방공사, 가수 션과 기부 마라톤 개최…참가비 전액 기부

AI 핵심 요약beta
- 한국지역난방공사가 9월 12일 국민 기부 마라톤을 개최했다
- 대회 참가비 전액을 에너지 취약계층 지원에 사용한다
- 슬로건은 ‘스위치 OFF! 지구건강 ON!’으로 절약 인식 제고를 목표했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5㎞·10㎞ 코스 운영…27일부터 선착순 모집
누적 참가비 4억5000만원 고효율 가전 지원
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국지역난방공사(사장 하동근)가 에너지 취약계층을 지원하기 위한 국민 기부 마라톤을 개최한다.
가수 션은 올해도 대회 홍보대사로 참여한다.
한난은 오는 9월 12일 서울 월드컵공원 평화광장에서 '2026 에너지 히어로 레이스'를 연다고 27일 밝혔다.
대회 참가비는 전액 에너지 취약계층 지원에 사용된다. 한난은 고효율 가전제품 구매 등을 지원해 취약계층의 에너지 이용 환경을 개선할 계획이다.
이번 대회는 한난이 공식 후원하고 국제구호개발 비정부기구(NGO) 굿피플이 주최한다. 참가자들은 5㎞와 10㎞ 코스에 참여할 수 있다.
참가 신청은 27일부터 공식 누리집을 통해 진행된다. 모집 인원은 총 4500명으로 선착순 마감한다.
한난은 대회가 처음 열린 2023년부터 지금까지 참가비 약 4억5000만원을 취약계층 지원에 기부했다.
올해 대회 슬로건은 한난 임직원 공모를 통해 선정한 '스위치 OFF! 지구건강 ON!'이다. 에너지 효율 향상을 통한 절약의 중요성을 알린다는 취지다.
행사장에서는 에너지 효율 체험 부스와 축하 공연, 경품 추첨 등 다양한 프로그램도 운영한다.
하동근 한난 사장은 "이번 행사는 취약계층의 에너지 이용 환경을 개선하고 국민의 에너지 절약 인식을 높이는 기회"라며 "에너지 공기업으로서 취약계층 지원과 에너지 절약을 위한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com