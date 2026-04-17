배민B마트, 1분기 주문·고객·거래액 '트리플 성장'

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1분기 주문수 전년 대비 37% 증가...고객·거래액도 22%, 36% 늘어

누적 고객 수 800만명 달해...신선식품 50% 성장·PB 강화 효과

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족(배민)의 즉시배달 장보기 서비스 배민B마트(B마트)가 빠른 배송과 상품 경쟁력을 앞세워 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

이커머스 장보기 시장에서 존재감을 확대하며 '일상형 장보기 플랫폼'으로 자리잡는 모습이다.

배달의민족 지난 1분기 실적 현황. [인포그래픽=우아한형제들 제공]

◆주문·고객·거래액 '트리플 성장'

17일 배민 운영사 우아한형제들에 따르면 지난 1분기 B마트 주문 수는 전년 동기 대비 37% 증가했다. 같은 기간 고객 수와 거래액도 각각 22%, 36% 늘었다. 전분기 대비로도 주문 수는 27%, 고객 수는 21% 증가하며 성장세를 이어갔다.

지난 1분기 누적 주문 고객 수는 800만 명에 달했다. 월 3회 이상 이용하는 고객도 전년 동기 대비 54% 증가하며 반복 구매 기반이 확대된 것으로 나타났다.

◆신선식품 중심 '메인 장보기'로 전환

이 같은 눈부신 성과는 상품 카테고리 확대 전략이 주효했다는 분석이다. 신선식품, 가공식품, 생활용품 등 상품군을 넓히며 소비자들이 B마트를 '메인 장보기 플랫폼'으로 인식하기 시작했다는 것이다.

특히 신선식품 매출은 전년 동기 대비 50% 이상 증가했다. 즉시배달 기반의 장보기 수요가 확대되며 핵심 카테고리로 자리잡았다는 평가다.

배달의민족 로고.[사진=우아한형제들]

◆PB·프로모션으로 가격 경쟁력 강화

상품 경쟁력 강화도 성장의 주요 요인으로 꼽힌다. B마트는 자체 브랜드(PB) 상품과 뷰티 등으로 영역을 확장하며 고객층을 넓혔다.

PB '배민이지'는 상품 수를 전년 대비 20% 늘렸고, 990원 균일가 상품 확대와 신선식품·생활용품까지 취급 범위를 넓힌 결과 1분기 매출이 전년 대비 98% 증가했다.

'최저가 도전', '일일특가', '잽싼딜' 등 가격 프로모션과 함께 구독 서비스 '배민클럽' 가입자에게 10% 무제한 할인 쿠폰을 제공하는 등 가격 부담을 낮춘 점도 영향을 미쳤다.

이효진 우아한형제들 커머스부문장은 "빠른 배달과 경쟁력 있는 상품이 고객 호응을 얻으며 역대 최대 분기 성과를 달성했다"며 "앞으로도 점진적인 지역 확장과 차별화된 고객 혜택을 통해 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com