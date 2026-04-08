배민, 비닐봉투 200만장 무상 공급…소상공인 부담 덜기 '앞장'

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 8일 배민상회를 통해 비닐봉투 200만장을 외식업 소상공인에게 무상 제공했다.
- 중동 정세 불안으로 원유 가격이 급등하면서 비닐봉투 수급이 어려워진 상황에 선제적으로 대응한 것이다.
- 신규 제조공장 발굴, 실시간 재고 모니터링 등 공급 안정화를 위한 구조적 대응도 함께 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족(배민)을 운영하는 우아한형제들이 외식업 소상공인 지원에 팔을 걷었다.
중동 정세 불안에 따른 원유 가격 급등으로 비닐봉투 수급이 꼬이면서 일선 식당들의 부담이 가중되자 선제적 대응에 나선 것이다.
우아한형제들은 8일 식자재·배달비품 플랫폼 '배민상회'를 통해 비닐봉투 200만장을 외식업 소상공인에게 무상 제공한다고 밝혔다. 이번 지원은 중소벤처기업부 및 소상공인단체와의 간담회에서 나온 현장 목소리를 반영한 결과다.
단순 지원에 그치지 않고 공급 안정화를 위한 구조적 대응도 병행한다. 기존 포장재 거래처에만 의존하지 않고 신규 비닐 제조공장 발굴 등 공급처 다변화로 수급 안정성을 높이는 한편, 실시간 재고 모니터링과 구매 수량 제한 시스템을 도입해 사재기 차단에 나섰다. 주요 공급사와 협력해 식자재 가격 인상 요인도 최소화할 방침이다.
우아한형제들 관계자는 "시장 상황을 면밀히 점검하며 외식업주에게 실질적인 도움이 되는 지원을 지속하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com