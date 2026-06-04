현대글로비스, 암스테르담항에 車운반선 전용 터미널 구축

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유럽 완성차 공급망 허브 구축

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 현대글로비스가 네덜란드 암스테르담항에 자동차운반선 전용 터미널을 마련, 유럽 완성차 물류 시장에서 경쟁력을 강화할 계획이다.

이와 관련 현대글로비스는 최근 네덜란드 암스테르담 항만청과 '유럽 완성차 공급망 허브 구축을 위한 협약'을 체결했다고 4일 밝혔다. 암스테르담 현지에서 열린 협약식에는 이규복 현대글로비스 대표이사와 코엔 오버툼 암스테르담 항만청 대표이사 등 관계자들이 참석했다.

현대글로비스가 확보한 암스테르담 항만 부지 전경 [사진=현대글로비스]

현대글로비스가 확보한 항만 부지의 크기는 총 48만㎡다. 해당 부지에는 최대 3척의 자동차운반선(PCTC)이 동시에 접안할 수 있는 선석(船席·항내에 선박을 계류시키는 시설)과 2만대 이상의 차량을 보관할 수 있는 치장장, 출고 전 품질점검(PDI) 시설 등이 마련될 예정이다. 또한 효율적인 철도수송이 가능하도록 인입(引入)철로도 활용할 계획이다.

해당 터미널은 2027년 1월 문을 열고, 현대글로비스 유럽법인(GEU)이 운영을 맡는다. 현대글로비스가 유럽에서 단독으로 완성차 물류 전용 항만 거점을 확보한 것은 이번이 처음이다.

이상진 현대글로비스 유럽법인장(상무)은 "암스테르담을 단순한 선박 입항 거점이 아니라, 차량 보관·품질점검·출고·내륙 배송을 아우르는 유럽 완성차 공급망 허브로 발전시켜 나갈 계획"이라며 "이를 통해 고객사에 더욱 안정적이고 효율적인 통합 물류 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com