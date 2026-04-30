현대글로비스, 서울숲에 어린이 친환경 놀이 체험 공간 조성

AI 핵심 요약beta
- 현대글로비스가 30일 서울숲에 어린이 친환경 놀이 공간 조성을 밝혔다.
- 29일 서울시·트리플래닛·함께일하는재단과 업무협약을 체결했다.
- 1천㎡ 규모 공간은 3개년에 걸쳐 완성되며 5월 1일 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 현대글로비스는 어린이와 자연이 함께 공존하는 지속가능한 미래를 만들어 가기 위해 서울숲에 어린이 친환경 놀이 체험 공간을 조성한다고 30일 밝혔다.
현대글로비스는 서울 성수동 본사 인근 서울숲 공원 내 자연물을 활용한 어린이 친환경 생태 놀이 체험 공간을 조성했다. 해당 공간은 약 1,000㎡(약 300평) 규모로, 총 3개년에 걸쳐 단계적으로 최종 완성될 예정이며, 1차 조성 공간은 오는 5월 1일 개막하는 '2026 서울국제정원박람회'에 맞춰 일반에 공개될 예정이다.
현대글로비스는 이를 위해 지난 29일 본사에서 서울시 도시정원국, 트리플래닛, 함께일하는재단과 중장기 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 민관 협력 기반의 사회공헌사업을 본격화했다.
현대글로비스 관계자는 "어린이들이 자연과 교감하며 환경의 중요성을 체득할 수 있는 공간을 마련하고자 이번 사업을 추진하게 됐다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 환경 사회공헌활동을 통해 지속가능한 사회 구현에 기여하겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com